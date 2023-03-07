5大特徵 教你認清正貨馬百良安宮牛黃丸

隨著逐漸開關，香港正式進入後疫情時代，旅遊業、零售業漸漸復甦，吸引不少旅客陸逐來港購買正貨，然而不良商戶亦覷準機會出擊「搵快錢」，以缺貨為理由促銷影射貨品。更有廠方反映，有顧客誤購影射貨，服後出現身體不適！

近日有旅客表示曾到本地藥房購買馬百良安宮牛黃丸，最後卻被推銷購買另一盒影射貨，甚至職員謊稱影射貨為同牌子的外地廠房所製造。由於外表、名稱等跟原裝正貨非常相似，不容易分辨，價錢稍低，當買家發現貨不對辦後已投訴無門。

馬百良葯廠為保障消費者權益，於馬百良安宮牛黃丸的包裝盒上花了不少心思，大家可以認明「5大正貨特徵」：

而且馬百良葯廠用心製藥多年，只設香港廠房，絕無使用其他牌子或廠房生產安宮牛黃丸，而馬百良安宮牛黃丸亦只有兩個包裝，分別為「10丸裝」及「6丸裝」，絕無散裝或其他稱號。如購買影射貨，將不獲任何保障。

馬百良葯廠提醒消費者謹慎消費，做個精明消費者，驗明正貨方為安心！如有任何疑問，請致電25431018查詢。

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