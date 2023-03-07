專為建造及飲食業而設 「炒散」同享強積金保障　強積金行業計劃 助散工退休規劃

一般而言，不論藍領或白領、兼職還是長工，只要受僱滿60日的打工仔，均須登記參加強積金計劃。然而，建造及飲食業的流動性相對較高，工友多以「炒散」形式受聘，不時身兼數職或經常轉工，每次轉工是否也需要重新辦理強積金手續？

沒有僱主或人力資源部門的提醒及支援，「炒散」的工友需要花更多功夫管理自己的強積金。為方便建造業及飲食業的工友處理他們的強積金，強積金制度下特別設立「行業計劃」，讓一眾從事建造業及飲食業的「炒散」工友，即使受僱少於60日，亦能享受強積金保障，為退休生活作部署。

未有受僱期限制 「炒散」一日享保障

強積金「行業計劃」專為建造業及飲食業的臨時僱員（俗稱「散工」或「炒散」）而設，任何從事上述兩個行業，並由僱主按日僱用或僱用期少於60日的臨時僱員，皆可參與。

有別於一般強積金計劃，「行業計劃」並無限制工友們的受僱日數。即使散工只於某餐廳或地盤「炒散」一日，僱主仍須為臨時僱員作出強積金供款。計劃更容許他們在轉職時，無需同時轉換強積金計劃。換言之，即使臨時僱員為不同餐廳或地盤工作，只要新舊僱主均有參加同一個「行業計劃」，工友們便無需每次轉換計劃及重新開立帳戶，讓他們可以集中管理自己的強積金，同時亦方便監察僱主有否供款。

在「行業計劃」下，飲食業的涵蓋範圍包括持有根據《食物業規例》發出的食物業牌照的機構、學校或工作場所的食堂及會所內的飲食機構；至於建造業則主要涵蓋地基、室內裝飾、拆卸及結構工程等8個類別：

靈活供款安排 照顧日薪、周薪散工

針對建造、飲食兩個行業的特性，計劃亦特別為臨時僱員的供款期作彈性安排，可長可短。若果你是日薪制的工友，僱主便須按照你的每日有關入息，為你作出供款。至於按周薪或月薪計算工資的散工，便需要先計算你在糧期內的平均每日有關入息，再按所屬入息組別釐定供款額。

請緊記，法例規定僱主有責任安排員工參與強積金計劃並作出供款。因此，建造及飲食業的僱主並不能夠以散工的受僱期不足，或以散工工友未有參與「行業計劃」等理由，拒絕供款或履行其他強積金法定責任。

事先申請「散工卡」 輕鬆處理強積金

「行業計劃」容許工友事先申請俗稱「散工卡」的計劃成員證。工友們只要自行向東亞及銀聯兩間營辦「行業計劃」的受託人公司開立臨時僱員戶口，並領齊兩張散工卡；日後轉工時，若新僱主已加入「行業計劃」，工友僅需出示「散工卡」或提供帳戶號碼，僱主便可以直接將強積金供款存入你名下的帳戶內，省卻填表手續，同時集中管理更方便。

工友們在申請「散工卡」的同時，亦緊記要向受託人提供聯絡地址及電話，確保你日後能夠獲得最新的強積金資訊。

工友們亦可以向上述兩間受託人查詢及索取申請表格，填妥後交回受託人。

工友們請注意，強積金是各位的應有權益，僱主不能扣減臨時僱員的薪金，作為僱主的供款；或以受僱期不足等理由拒絕散工參與「行業計劃」。如有疑難或懷疑違規事宜，請致電2918 0102、電郵至mpfa@mpfa.org.hk或瀏覽積金局網站 聯絡積金局尋求協助。

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