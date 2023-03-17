都市人腸道 易生惡菌　紅色護腸 藍色免疫

【特約報道】

大學科研配方 有助平衡腸道微生態

近年我們經常聽到「腸道健康」，究竟怎樣的腸道狀態才稱得上健康呢？現今香港人工作繁忙，作息不定時，加上不健康的飲食習慣，令腸道內的益菌逐漸流失，此消彼長下惡菌便會變多，造成腸道微生態失衡，甚至嚴重失衡。

都市人容易引起腸胃不適

都市人工作忙碌、生活緊張，容易引起腸胃不適，例如肚痛、腹瀉或便秘等，但假如情況持續未有改善，則可能是其他問題所致。而腸道微生態失衡與急性腸胃不適及腸道易敏亦有密切關係。

一般來說，急性腸胃不適與腸道易敏的患者，通常都會出現腹痛、腹脹、肚瀉症狀，但兩者最主要的分別是，急性腸胃不適是因細菌或病毒感染的症狀，可用抗生素治療或讓患者自行康復。

腸道易敏則是腸臟功能紊亂、失調或腸道過敏的慢性症狀。過往醫學研究均指出，大腦處理腸藏訊息的紊亂、遺傳、情緒因素等，都跟腸道易敏有不同程度的關係。腸道易敏患者多在緊張時發作，例如考試前夕、壓力工作間、表演甚至趕車等，患者會出現必需立即排便的感覺，嚴重者甚至會因未能及時找到洗手間而尷尬，令患者的日常生活、社交及工作也可能受影響。由於患者可能經常腹痛或腹脹而需要排便，或變得不敢外出或旅行，甚至影響睡眠質素。

壓力大引致腸道微生態失衡

每年四月至五月舉行的中學文憑試DSE對香港學生可以說是重要人生里程碑，成績好壞影響升學以至將來工作；難怪不少中學生面對這個公開試感到壓力沉重。

為何緊張就有肚痛或便意？原來腸道是人類第二個大腦，腸道神經細胞跟大腦中樞神經有著密切聯繫，壓力過大會刺激神經細胞，引發腸道肌肉收縮，所以出現痛楚。有些關於精神科的研究指出， 壓力大更會令腸道益菌數目減少，腸道微生態失衡，便易有肚痛及肚瀉。

腸道神經系統和我們的大腦的中央神經系統可以相互溝通，而腸內有很多微生物，可以幫助腸道和大腦溝通，整個系統就稱為菌腦腸軸（Microbiota-Gut-Brain Axis）。愈來愈多本地及國際性的研究皆指出，腸道微生態和情緒有着很緊密的關係，腸道內的益菌是愈多愈好，不單有利身體，同時亦可以抑制壞菌的增生。要保持腸道益生菌數量，首先要培養良好的飲食習慣，最基本是避免進食高油高糖和經加工的食物飲品；此外，不應亂服用抗生素，這會增加腸道微生態失衡的風險。益生菌中的雙歧桿菌屬，在科研上暫時被認為對改善情緒有幫助。

藍色免疫 紅色護腸

中大研發的微生態SIM01配方 (藍色) 具備臨床科研成果，富含三種雙歧桿菌和三種益生元，研究證實SIM01配方能夠改善腸道微生態提升免疫力，連續服用三個月後，腸道菌群中許多益菌的數量有顯著提升，並同時降低了多種惡菌的含量，結果顯示此配方可重塑健康的腸道微生態，服用後還有較好的睡眠質素、較正面的情緒及皮膚質素亦有所改善。

要減低腸道惡菌及改善腸道易激，最便捷的優化方法是服用含有兩種嗜熱鏈球菌，刺雲豆膠，以及三種特選雙歧桿菌的M3護腸配方 (紅色)，有助加強腸道黏膜和提升腸道保護力，強化腸道物理屏障，更能特效紓緩腸道問題，對肚瀉型的腸道易敏功效特別顯著。

兩款配方專為改善亞洲人腸道微生態，有別於一般益生菌產品，所有活菌經冷凍乾燥處理，配合意大利專利鎖菌技術製成粉劑，令益菌更易在腸道中定殖。食用方便，每日一包，可直接倒入口中或加於清水中攪拌，任何時間服用皆可。假若有上述腸道問題的話，建議盡快服用適合你的配方來改善腸道健康。各位家長更可讓子女們在應試前優化腸道微生態，給他們有更正面的心態去面對DSE，獲得更好成績。查詢熱線: 2903 0700