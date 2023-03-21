提取積金須合法 虛假文書涉刑責　慎防假冒積金局電騙 勿墮騙徒圈套

電話騙案愈趨猖獗，相信不少人亦曾收過自稱是積金局或「強積金跟進部」的電話，來電者身份不明之餘，動機更相當可疑！積金局特別提醒市民大眾，需要時刻提高警覺，慎防墮入騙徒圈套。

相信各位偶爾會收到不明來電，當中更有人利用普羅打工仔關注強積金的心態，訛稱積金局或「強積金跟進部」、「顧問部」、「登記部」等虛構身份，捏造介紹強積金政策資訊或交付重要文件等理由，試圖邀約市民會面推銷產品，甚至在電話中向市民索取個人資料。

冒充積金局職員 訛稱介紹新法例

針對上述情況，積金局總經理（執法）劉國珠（上圖）表示：「局方留意到，近期冒充積金局職員的可疑來電有上升趨勢。市民務須留意，無論是積金局抑或積金易平台公司的職員，均不會主動聯絡個別計劃成員推介強積金產品或文件，更不會要求市民在電話中提供強積金帳戶或其他個人資料。因此，若收到上述來電，應第一時間提高警覺。」

她建議應先清楚要求對方證實身份：「如果對方自稱積金局職員，而你對對方身份有所懷疑，可先行記錄對方姓名、職位及聯絡方法等，再致電積金局熱線（2918 0102）查詢，核實來電者身份及訊息真偽。」假若來電者自稱為強積金中介人，市民亦可以查閱積金局網站《強積金中介人紀錄冊》，並聯絡相關的公司，以核實其身份。

她亦提醒各位打工仔，無論在任何情況下，都不應該輕易向陌生人透露個人資料。她補充，積金局一直與警方保持溝通，一旦發現可疑個案，便會轉交警方予以跟進，以圖打擊騙徒罪行。

教唆「發假誓」提早領強積金 違法且得不償失

根據過往案例，一旦市民誤信此等不明來電，不法分子便有可能慫恿事主利用虛假法定聲明，「發假誓」以永久離開香港為理由，申請在退休年齡前提早提取強積金。不法集團繼而會從事主將提取出來的強積金中，抽取高比率的款項作為佣金或手續費，甚至游說事主將相關資金投放於可疑的海外投資計劃，最終令當事人得不償失。

根據《強積金法例》，強積金計劃成員只能以永久離港為由申請一次提早提取強積金。積金局備存相關紀錄冊，若申索人曾以相同理由提早提取強積金，該申請則不會獲批。

劉國珠強調，作出虛假或具誤導性陳述屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被罰款港幣十萬及監禁一年，過往曾有計劃成員因作出虛假聲明申請提早提取強積金而被定罪，包括被判罰款、社會服務令或監禁等。「騙徒或會訛稱只需簡單簽署虛假聲明，即使沒有離港亦能提取強積金，且事後無人知曉。」她續稱：「然而，局方會主動調查可疑個案，包括向入境事務處查核計劃成員的出入境紀錄。如有懷疑違規個案，便會作出進一步調查及採取執法行動。」

另外，積金局亦會與強積金受託人緊密聯繫，打擊可疑個案。劉指：「去年我們發現有計劃成員以懷疑偽造的《港澳臺居民居住證》申請提早提取強積金。積金局隨即提醒所有受託人，小心核實計劃成員遞交的證明文件，並要求受託人加強審核同類申索個案。受託人至今發現約有370宗同類可疑個案，申請已全部被受託人拒絕並轉介警方跟進。各位切忌心存僥倖，以身試法。」

積金局亦有與警方合作，除了於警方反詐騙協調中心的平台宣傳防騙訊息，更會將相關涉嫌違法行為轉交警方跟進。各位切忌受不法之徒唆擺，誤墮法網。

她特別提醒計劃成員，切勿在空白或資料不全的表格上簽名，同時亦應索取及保留任何已簽署文件的副本，以防不法分子有機可乘。一旦懷疑被騙，務必第一時間致電積金局熱線（2918 0102）或警方「防騙易」熱線（18222）舉報。

積金局提防詐騙電話專頁 臚列防騙資訊

積金局網站最近亦增設「提防詐騙電話」專頁，網羅一系列防騙錦囊、常見騙徒手法等重要訊息，提高市民大眾的防騙意識。請緊記，強積金是各位打工仔相當重要的退休保障，各位應時刻保持警覺，慎防騙徒乘虛而入。

積金局「提防詐騙電話」專頁

鄭子誠再演騙徒 宣傳防騙訊息

被網民認為「充滿陰謀」的鄭子誠，日前獲邀拍攝積金局的防騙宣傳短片。他在影片中飾演騙徒奸角，笑言十分掌握這類角色的演繹，可謂「手到拿來」！現實中的鄭子誠當然不是甚麼騙徒，他更幸運地從未受騙，原因十分簡單，因為他從不接聽任何通訊錄以外的不明來電。他更向親朋戚友宣揚防騙意識：「我會提醒他們，假使遇到不明來電或類似情況，無論如何亦要先三思、問清楚，提高警惕。」

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