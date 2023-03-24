走塑同時減廢　從源頭做起

根據研究，塑膠可在環境中殘留極長的時間，如果經分解為微塑膠後漂入海洋，對環境及生態的影響更是深不可測。有見及此，環境及生態局局長謝展寰已於3月15日就相關的《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》提交立法會作首讀和動議二讀，為了有效推行「走塑」的措施，目標從源頭減少使用塑膠。

香港每日大量使用即棄膠餐具，每年棄置於堆填區的數目相當多，塑膠碎片和發泡膠碎片亦是香港常見的海上垃圾之一。環境及生態局計劃立法分階段管制即棄膠餐具，目標從源頭減少使用即棄膠餐具，及減低塑膠污染對海洋生態的影響。為了讓政府、不同持份者和市民大眾有充足時間為管制計劃作好準備，特別是餐飲業，需要足夠時間作準備，環境及生態局建議第一階段管制在《條例草案》獲立法會通過後的六個月後實施。

根據《條例草案》，建議分兩階段管制九類即棄膠餐具，包括發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具、碟、杯、杯蓋、食物容器及食物容器蓋。

第一階段管制包括︰

堂食︰ 全面禁止餐飲處所向堂食顧客提供各類即棄膠餐具

到會︰ 包括有提供食物飲料及餐飲服務員工的到會服務，與堂食的管制相同

外賣︰ 禁止餐飲處所向外賣顧客提供發泡膠餐具及其他4類即棄膠餐具（包括飲管、攪拌棒、進食用具（刀叉匙）和碟）

銷售︰ 禁止銷售或展示發泡膠餐具及其他4類即棄膠餐具（包括飲管、攪拌棒、進食用具（刀叉匙）和碟）

至於第二階段，《條例草案》建議各類即棄餐具全面無塑，即全面禁止在本地銷售即棄膠餐具和禁止餐飲處所向堂食及外賣顧客提供任何即棄膠餐具。至於私人活動的到會服務，由於涉及提供食物飲料及餐飲服務員工，服務性質與堂食服務相似，故亦建議納入堂食服務的涵蓋範圍。

第一階段管制建議在《條例草案》獲立法會通過後六個月開始實施，需視乎立法會的審議進度，期望最快今年第四季可以開始實施。至於第二階段管制的具體實施時間，將取決於有關塑膠產品替代品的普及性和可負擔性。

時至今日，「走塑」已成國際趨勢，從「走塑」開始，逐步改變市民「即棄」的文化，鼓勵食肆堂食時轉用可重用餐具、外賣時在顧客要求下才提供即棄餐具，「走塑」同時「減廢」。因應本地的情況，及參考了全球「走塑」的趨勢，計劃建議「塑膠」定義包括任何含有經化學改性、屬主要結構組成部分的人工合成聚合物的物料，即包括傳統塑膠（如發泡膠、PET、PP、PS）、氧化式可分解塑膠、塑膠淋膜等。計劃亦包括管制市場上的各種聲稱「可降解」的塑膠（如PLA、PHB、PBS），因為這些塑膠大多只能在特定的條件下才可被降解，而所需條件往往不適用於海洋自然環境，目前亦缺乏證據顯示這些塑膠能在香港堆填區的實際和厭氧環境中完全降解。

另外，為鼓勵業界盡早使用較環保的非塑膠物料（如紙質或植物纖維）製成的餐具取代即棄塑膠餐具，並協助業界進一步了解哪些替代品符合計劃的要求，以助業界順利過渡，當局已聘請香港品質保證局設立網上資訊平台（綠色餐具平台）予餐飲業界、供應商及市民參考。

平台已於2022年11月開始接受餐具供應商申請登記，現時已接獲超過200個產品申請，首批的30多個非塑膠即棄餐具產品資料亦已於本年3月初載列於資訊平台上，其他申請正在審核中。業界及市民可瀏覽平台網址www.greentableware.hk，以參考非塑膠即棄餐具的要求及相關產品資料。

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