馬會支持「香港國際七人欖球賽」 致力推動香港體育發展

香港賽馬會衷心祝賀香港欖球總會成功舉辦「香港國際七人欖球賽」，賽事於今日（4月2日）晚上圓滿結束。頒獎禮亦隨即在香港大球場舉行，香港賽馬會主席利子厚獲邀頒發男子銀盾級別的獎座給勝出隊伍 [______]，並與行政總裁應家柏和其他嘉賓，陪同香港特別行政區行政長官李家超等頒發男子盃獎座給冠軍隊伍[______]。此外，馬會副主席李家祥博士日前亦參與女子銀碗級別頒獎禮。

今年是馬會連續第二年支持「香港國際七人欖球賽」，成為其官方社區合作夥伴，由3 月起透過「賽馬會社區七人欖球計劃」的一系列活動，讓超過一萬名來自不同年齡層、能力和背景的人士體驗欖球以至其他運動項目的樂趣，更在「七欖」賽事期間推出的多項精彩節目，為整個計劃掀起高潮。

就馬會對「賽馬會社區七人欖球計劃」的支持，利主席表示，「香港國際七人欖球賽」絕對是難得的機會，讓學生和社區人士享受世界著名大賽所帶來的歡樂和刺激體驗，並啟發他們從中學習參賽球員團結奮鬥的體育精神。體育發展是馬會重點推動的慈善策略範疇之一，運動不但有益健康，且有助培育正面的態度，增強社會凝聚力。

今年的「賽馬會社區七人欖球計劃」由3月中舉行的「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」揭開序幕。七位來自欖球、賽馬、馬術、足球和劍擊界別的本地精英運動員，與現場學生和網上觀眾分享他們的奮鬥經歷。嘉賓們堅毅拼搏、迎難而上，以及如何裝備自己，克服種種挑戰，從而邁向成功之路的故事，參加者均表示極具啟發性。

計劃接着於3月25日舉辦「賽馬會運動全接觸嘉年華」，以共融、團隊合作和領導才能為主題，讓一千名兒童及青少年試玩不同運動項目，如欖球、足球、划艇、板球、以及匹克球、棍網球和投球等新興運動，推動普及運動，並提高大眾對各項運動的認識和熱愛。

隨著「香港國際七人欖球賽」於3月31日 至4月2日在香港大球場壓軸上演，一連三日早上舉行的「賽馬會小型欖球表演賽」則是本地欖球會的青年球員翹首以待的重點項目。與此同時，計劃亦透過「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」和「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」等活動，讓學生和基層市民，包括長者和殘疾人士等，入場體驗動感澎湃、精彩刺激的「七欖」賽事。

馬會一直致力支持香港體育發展，多年來透過不同途徑推廣普及和精英運動，鼓勵來自不同年齡層和能力的人士參與體育活動。為推動香港成為國際體育盛事之都，出一分力，馬會最近亦支持「香港世界桌球大師賽2022」及「香港國際網球挑戰賽2022」等體壇大賽，並將繼續以官方社區合作夥伴的身分，支持明年舉行的「香港國際七人欖球賽」。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對以上體育盛事的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，惠澤社群。

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