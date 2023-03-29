第二屆TERA-Award結果出爐 港初創公司奪冠 獨得100萬美元獎金

煤氣公司主席李家傑博士(前排右七)、國家電投集團董事長錢智民(前排左六)、2022 TERA-Award評審團裁判長崔屹教授(前排右六)、煤氣公司常務董事黃維義(前排左五)及煤氣公司執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明(前排右五)等嘉賓與一眾得獎者合照。

【特約報道】由香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）與國家電力投資集團有限公司（國家電投）聯合主辦的第二屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽結果揭盅，香港初創公司創冷科技，憑「無電製冷技術」勇奪金獎，獨得100萬美元獎金。

銀獎由國電投、浙江大學和重慶大學聯合團隊的「二氧化碳煙氣微藻減排技術」項目奪得。銅獎為深圳致氫新能源有限公司的「HydroPro」項目，兩個團隊分別獲得10萬美元和5萬美元的獎勵。

以非洲銀蟻為靈感 反射陽光及散熱

第二屆TERA-Award頒獎典禮於3月28日以實體形式公布賽果，來自41個國家地區、總共275個參賽項目中，本港初創公司創冷科技有限公司脫穎而出奪冠。創冷科技的「無電製冷技術」，是一種零耗能製冷/散熱物料，可廣泛用於建築塗料、牆磚，甚至布料。實驗顯示，在本港建築物屋頂塗上有關物料，日間屋頂表面溫度由60度下降至30度，倘全港香港建築物均應用此散熱物料，預計每年可減少碳排放達60萬噸。

創冷科技共同創辦人朱毅豪博士指，科研靈感來自一種能於攝氏60度高溫沙漠生存的非洲銀蟻，其毛髮結構呈獨特的三角形，像鏡子一樣反射大部分陽光及散熱。團隊模仿銀蟻的毛髮結構，把納米顆粒混合材料製成外牆塗料，太陽熱力反射率達95%，同時能以95%中紅外熱輻射率把室内的熱量散發掉，大大減低冷氣機電力消耗。

朱毅豪博士感謝大會頒予金獎的嘉許，對於科研成果「落地」普及是極大支持。未來，創冷科技計劃投資廠房，「一條龍」自行生產相關產品，讓各界廣泛應用成果。

銀銅獎效益顯著 推動行業創新發展

銀獎項目是利用微藻進行碳減排，通過改良藻株和利用高效光合生物反應器，將二氧化碳轉化為高經濟價值生物質。新技術的固碳量和藻粉產量是舊有技術的5至10倍。固碳生物質可製成營養食品、功能飼料、有機肥料等，具有顯著的經濟環境社會效益。

銅獎項目「HydroPro」為新一代製氫系統，製氫效率比現有綠氫技術更高，電—氫轉換效率超過80%，每立氫方生產成本大減，項目有助加快環保潔淨能源綠氫於各行各業的應用。

煤氣公司主席李家傑博士透露，本屆參賽團隊來自不同國家地區，較上屆多18個，增幅超過3成，可見大賽影響力和全球化程度再創新高。「得獎者不僅可獲得煤氣公司的投資，還有機會獲其零碳智慧園區儲能場景的支援，而落地場景正是TERA-Award大賽的與眾不同之處，也是創業者們最缺的部分。」他表示，煤氣公司還將聯合國家電投啟動第三屆大賽，屆時期待有更多的創業者、科學家一起加入守護地球的行列。

國家電投集團董事長錢智民表示：「我們將通過大賽，吸引更多的跨區域、跨行業、跨學科力量一起創新，實現全球智慧能源技術創新提速。越來越多像中華煤氣和國家電投這樣的企業正攜起手來，與產業上下游深度合作，面向千家萬戶，拓展創新服務，共同推進行業創新發展。」

項目具遠見 獲獎助加快落地

環境及生態局局長謝展寰致辭時提到：「為應對氣候變化帶來的不良影響，政府在《香港氣候行動藍圖2050》中提出『淨零發電』、『節能綠建』、『綠色運輸』和『全民減廢』四大減碳策略，從碳排放主要源頭着手減排，邁向碳中和。感謝所有煤氣TERA-Award參賽者在智慧能源領域創新突破，以發掘具遠見的技術及解決方案，推動能源行業發展及智慧城市建設，這對實現碳中和目標至關重要。」

第二屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽，延續「尋找零碳科技新力量」主題，發掘全球智慧能源的創新技術及解決方案，助力國家邁向「3060」「雙碳」目標。本屆新增「成長之星」及「創新先鋒」，鼓勵更多創新項目。所有獲獎項目有機會獲得煤氣公司的戰略投資或應用場景及資源配對服務，幫助項目加快落地。

第二屆TERA-Award智慧能源創新大賽得獎名單