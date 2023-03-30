【周末展銷】買指定日本物業可獲日本永居　本周末將軍澳日本物業展銷

買滿400餘萬元指定日本物業，全家可獲日本永久居民身份，永久居民可以在日本自由工作，享受和日本國民同等福利待遇。例如醫療、教學等。而且一人申請，全家一起獲永久居民身份。 營業資訊

日本北海道是世界知名熱門旅遊勝地，經濟及樓市發展迅速，加上日圓匯率持續低企，是當地置業好時機。康榮集團獨家代理的北海道二世古私家溫泉別墅項目，每間別墅設有私家溫泉風呂提供真溫泉水，項目本周末於將軍澳皇冠假日酒店舉辦展銷會，首期只需20萬港元起，售價僅288萬港元起。同場推介日本東京鄰近銀座住宅項目。

二世古是的粉雪雪質是全球最適合滑雪的地段，為擁有真溫泉的城市，屬全亞洲租金回報最高的地區，北海道二世古已成為國際級發展商及投資者的寵愛地方，也有許多實力雄厚的港資發展商買地發展，資金湧入帶動地價在過去5年不斷上升，成為全日本地價升幅最大城市。各種有利因素令二世古的發展潛力看高一線，市場租金每年更可輕易達10厘(租金回報會視情況而變)。

【兩房別墅以上享私家溫泉】

康榮推介的北海道二世古別墅項目，由實力雄厚的日本本土發展商精心打造，享永久業權及短租牌照，新一期溫泉別墅社區可謂全城最實惠上車別墅盤，私家溫泉別墅售價288萬港元起。二世古是全球第一粉雪天堂，世界聞名統稱「Japow」，提供5個主要滑雪場，屬於國際級度假勝地。

項目將來交通網絡更具優勢，未來全新JR高速鐵路可直達東京，勢將繼續大大提升城內經濟。該市租金回報更冠絕全亞洲，空置率極低，更提供3年包租保證，項目使用二世古專業酒店式物業管理團隊，旺季期間別墅一晚租金可達10,000港元。

該盤提供一房公寓至三房別墅單位，兩房別墅以上可設有私家溫泉風呂，帶有現代輕奢風裝修，可提供管家及清潔服務、穿梭專用巴士及專車接送。

【同場推介東京近地鐵站住宅】

展銷會場亦會推介日本東京鄰近銀座Tokyo House住宅項目，樓高10層，設有升降機，單位空間實用，由一房廳至兩房單位，附送高級裝修，用料豪華，贈送廚房及家庭電器，可送兩年租約。

該全新樓盤位於東京，鄰近銀座、千代田區、淺草及東京晴空塔，步行到達地鐵站只需6分鐘，周邊購物美食包羅萬有，是近來東京罕有的全新項目。

本周六、日於皇冠假日酒店2樓寶鑽廳舉辦的展銷會，將提供獨家優惠，展銷期購買單位可獲贈日本來回機票，及免費申請日本永久居民身分或移居到日本。

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北海道別墅及東京全新盤香港獨家展銷會

日期：4月1至2日(星期六、日)

時間：上午11時至晩上7時

地點：將軍澳唐德街3號皇冠假日酒店2樓寶鑽廳Diamond Room 3-6 (港鐵將軍澳站C出口)

查詢詳情：9828 9959

WhatsApp：6051 3102

電郵：info@hongwin.com.hk

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