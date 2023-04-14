八達通夥商戶設逾億元優惠　再推10萬張港鐵站商店電子現金券

【客戶資訊】八達通卡有限公司(八達通)全力支持政府推行2023年消費券計劃，配合第一期消費券於4月16日派發，透過八達通App提供總值超過一億元的商戶優惠及「好賞嘟」(Easy Earn)奬賞，再加碼送出共10萬張總值100萬元的港鐵車站指定商店電子現金券。市民領取消費券的步驟與去年相同，消費賺賞輕鬆方便。

八達通一連兩周在星期二推出限定快閃優惠，分別於4月18日及4月25日早上十時起，透過八達通App以先到先得形式送出共10萬張電子現金券，適用於全線港鐵車站指定商店當現金使用。八達通亦網羅受歡迎的大小品牌消費券優惠，涵蓋網上購物平台、餐飲、美妝、衣飾、運動用品和商場等，讓市民買得開心，食得開心的同時又賺得更多。

去年透過八達通卡領取消費券的市民，於4月16日起即可拍卡領取2023年首期消費券，與選取其他儲值支付工具所收到的券額相同。

市民可透過八達通App、指定零售店、交通補貼領取站和八達通服務站拍卡領取第一期消費券，並可同時領取公共交通費用補貼。若市民領取消費券時，其八達通卡金額超出3,000元儲值限額，市民可因應八達通的儲值額分開多次領取，直至領完公共交通津貼以及消費券總額為止。八達通會在超過70個指定港鐵站及輕鐵客務中心增派八達通服務大使，即場協助市民輕鬆領取消費券。

八達通營業及市務總監李玉兒表示：「我們已經做好準備，與普羅大眾一同迎接香港全面復常後首次派發的消費券，除推出各類型商戶優惠及『好賞嘟』(Easy Earn)奬賞，更送出10萬張港鐵車站商店10元電子現金券，可在指定商店即時購物， 支持市民消費，鞏固經濟復甦勢頭。」

李玉兒續說：「此外，我們正全力推進提升以八達通收取政府發放資金的儲值限額，包括逐一更新市面商戶所使用的17萬個讀卡器的軟件。現時系統提升的軟件配置管理和測試進度已超過九成半。我們會在全面完成所有讀卡器軟件更新和測試工作後推出相應儲值限額的提升，屆時市民便可享受更靈活簡便的電子支付體驗。」

另外，為減輕經濟復甦初期中小商戶的壓力，在2023年消費券計劃期間透過八達通公司直接申請安裝零售八達通讀寫器的中小商戶，八達通將豁免其安裝及租機費用。新申請使用商用版八達通App的中小商戶及的士司機，將可獲贈八達通流動收款機一部，以及豁免其首6個月銀行帳戶資金轉帳費用，而的士司機更可獲豁免銀行帳戶資金轉帳費用直至另行通知。

另外，為協助市民輕鬆領取消費券，八達通在以下指定港鐵車站及輕鐵客務中心增派八達通服務大使。

70個指定港鐵車站及4個指定輕鐵客務中心的補貼領取站(4月16日至4月17日)如下：

• 觀塘綫及荃灣綫(25個車站) – 荃灣、大窩口、葵興、葵芳、美孚、荔枝角、長沙灣、深水埗、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、藍田、觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、石硤尾、何文田、黃埔

• 港島綫及將軍澳綫(21個車站)– 堅尼地城、香港大學、西營盤、上環、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后、炮台山、北角、鰂魚涌、太古、西灣河、筲箕灣、柴灣、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳

• 屯馬綫(12個車站)– 屯門、兆康、天水圍、朗屏、元朗、荃灣西、南昌、大圍、沙田圍、第一城、石門、馬鞍山

• 東鐵綫(9個車站)– 上水、粉嶺、大埔墟、沙田、太和、火炭、九龍塘、旺角東、紅磡

• 東涌綫(3個車站)– 青衣、東涌、奧運

• 輕鐵客務中心(4個車站) – 屯門碼頭、良景、天逸、元朗

47個指定港鐵車站的八達通服務站(4月16日至4月18日)如下：

• 觀塘綫及荃灣綫(18個車站) – 荃灣、大窩口、葵芳、美孚、荔枝角、長沙灣、深水埗、太子、油麻地、佐敦、藍田、觀塘、牛頭角、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、石硤尾

• 港島綫及將軍澳綫(13個車站)– 堅尼地城、上環、中環、金鐘、銅鑼灣、炮台山、北角、太古、柴灣、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口

• 屯馬綫(8個車站)– 屯門、兆康、天水圍、朗屏、元朗、土瓜灣、荃灣西、大圍

• 東鐵綫(4個車站)– 上水、粉嶺、大埔墟、沙田

• 涌綫(3個車站)– 青衣、東涌、奧運

• 南港島綫(1個車站) – 海怡半島

*(資訊由客戶提供)