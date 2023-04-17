「賽馬會眾心行善」 宣揚互助精神

香港特別行政區政府勞工及褔利局局長孫玉菡（右二）、馬會主席利子厚（中）、副主席李家祥博士（右一）、行政總裁應家柏（左一）及「賽馬會眾心行善」計劃諮詢委員會召集人張仁良教授（左二）為計劃公佈儀式主禮。

香港賽馬會於4 月 15 日舉行的「香港賽馬會社群日」公佈推出逾3億港元的「賽馬會眾心行善」計劃，鼓勵大眾加入義工行列。睽違三年的社群日假沙田馬場舉行，今年以「賽馬惠慈善 — 全城參與義工服務」為主題，吸引超過200名來自政府部門、非政府組織、社區團體及學術機構等代表出席。香港特別行政區政府勞工及褔利局局長孫玉菡、馬會主席利子厚、副主席李家祥博士、行政總裁應家柏，以及「賽馬會眾心行善」計劃諮詢委員會召集人張仁良教授均為計劃公佈儀式擔任主禮嘉賓。

「香港賽馬會社群日」旨在表彰和答謝與馬會並肩多年回饋社會的社區合作夥伴。馬會不單為合作夥伴提供財政支援，更發揮主導作用，與合作夥伴攜手推行創新的慈善項目，應對種種社會需要，同時積極提升社區能力，讓更多市民受惠。於疫情期間，馬會與社區夥伴的關係更見緊密。馬會至今已審批超過29 億港元捐款，支援社會抗疫，讓大約2,300間社區機構、院舍及教育機構受惠。

各非政府組織、慈善及社福機構能作出重大貢獻，義工們的鼎力支持實在不可或缺。這份義工服務的精神亦延伸到馬會會員和員工身上，他們透過參與會員義工隊及馬會義工隊的義工活動，身體力行，回饋社會。

因此，馬會多年來支持眾多不同的義工項目，支援多個慈善團體招募及培訓義工。過去10年，馬會慈善信託基金捐助的義工計劃已惠及超過450萬人次。為進一步宣揚義工精神，馬會現正推出「賽馬會眾心行善」計劃。

馬會主席利子厚表示：「『賽馬會眾心行善』計劃能為香港帶來莫大裨益，對義工和受助者而言都是雙贏。計劃能將年輕一代、長者，以至各行各業的人員連繫起來，為建設更美好社會，出一分力。」

勞工及褔利局局長孫玉菡對馬會積極推動本地義工服務發展，表示讚賞及支持，並期望新推出的「賽馬會眾心行善」計劃能推動更多市民成為義工，為更多有需要的人士帶來關懷和希望。

為期五年的「賽馬會眾心行善」計劃，全方位推動全城參與義工服務，為社會大眾，尤其學生、50+及退休人士等社群，度身設計義工服務項目，共創全城行善文化。計劃涵蓋以下範疇：

• 「義工推廣校園夥伴計劃」以中小學生為對象，培育他們成爲義工及社會服務領袖；

• 「50+社群及退休人士義工推廣計劃」：鼓勵參加者開展幫助別人、關懷社區的「義工」人生；以及

• 「眾心行善平台」：提供一站式平台，讓義工可搜尋不同的義工服務，亦可整合參與及記錄各個服務活動，預計將於今年稍後推出。

仍在職的鄭錦泳(Willy)，是一名「義工初哥」，亦是「賽馬會眾心行善」- 50+社群及退休人士義工推廣計劃的參加者。Willy參加了計劃舉辦的50+設計思維課程，認為課程注重「以人為本」，相當實用。被問到參與馬會義工推廣計劃後的轉變，Willy表示他和組員學會運用設計思維，以傷健人士為出發點，了解他們在社區日常遇到的阻礙及其需要。Willy憶述他有次做義工的時候，留意到坐輪椅的傷健人士的掛袋在輪椅背後，於是他設計了一個側掛袋，更於袋上畫畫，方便傷健人士提取物品之餘，亦為他們的日常生活添上色彩。

參加馬會義工推廣計劃後，Willy的最大感受是「幫到人，第時人哋都會幫返你」，不要抱有「幫人係蝕底嘅心態」。他深信「助人為快樂之本」的道理，待他日後年老的時候，亦必定有人幫助他。他亦補充其他義工亦十分投入，晚上不時進行視像會議，探討如何設計服務以切合不同群體的需要。

退休前在馬會工作了21年的寗慕潔(Anna)，已經加入馬會義工隊14年。Anna認為，做義工不但秉承馬會惠澤社群及建設更美好社會的宗旨，更重要是服務社會。她表示馬會的義工隊較有規模，且會於服務前提供講座等培訓，增進義工的知識，服務時便更得心應手。參與義工隊令Anna對馬會的歸屬感更大： 「真正體會到公司不只重視業績，而是出心出力去幫助有需要的人。」

曾多次參與不同層面義工的Anna，有很多的難忘經歷。她最近幫忙照顧了一名有特殊教育需要的小孩，讓其父母外出。當父母回到家時，雙眼帶有淚光地向她表示感謝，因為他們倆很久沒有單獨外出約會，多謝Anna願意付出時間幫忙照顧子女。Anna表示自己做義工後變得開朗，亦充實了生活。

參與義工服務亦推動她學習新技能如唱歌、跳舞及手工藝等，以便在義工服務中使用。Anna已連續12年獲馬會頒發「最高服務時數大獎」，感謝她積極服務社會。單於2022/23年度，她便為社區貢獻超過250個服務小時。她感謝家人對她的支持，並形容「人生最精采莫過於現時，完全不覺自己已退休」 ，義工是她的人生第二事業。Anna很期待新推出的「賽馬會眾心行善」計劃，強調自己一定會參加。

「賽馬會眾心行善」計劃夥拍12個合作夥伴推行，當中包括：香港小童群益會、香港明愛、基督教香港信義會社會服務部、香港青年協會、香港基督教女青年會、社職、聖雅各福群會、Time Auction、義遊、義務工作發展局、牽手．香港，以及英華書院。有關更多「賽馬會眾心行善」計劃的詳情，請瀏覽網頁www.jcvolunteertogether.hk。

一如其他慈善捐助項目，馬會對「賽馬會眾心行善」計劃的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款和慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港。

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