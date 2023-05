【非一般的住宅項目 ULS 打造金邊全新多元社區】

有留意柬埔寨房產的朋友都知道當地項目並不缺選擇,要保值兼收取可觀的租金回報必須同時考慮地段、發展商背景及項目的可持續性。以打造現代住宅社區而聞名的 Urban Living Solutions (ULS),2023年再次在首都金邊市中心建設高級綜合項目ODOM,選址領事館的聚集地-諾羅敦大道,務求以極高的品質取勝,提升金邊的生活標準。

非一般的多元社區

ODOM落成後將成為一個在當地非常罕見,集高級住宅、甲級商業和辦公空間、五星級國際酒店和零售的多元社區。 兩座主要的建築塔樓,以環保和節能作主軸,並且獲得LEED領先能源與環境設計的金色預認證,確保項目的可持續性。

ODOM Tower提供多種A級靈活性辦公空間,預料吸引大批海內外公私進駐。大樓的最上五層為IHG Group 洲際酒店集團旗下的五星級酒店,而下五層則是由發展商管理的零售空間,確保商舖質素,配合超過7000平方米的綠色空間。

ODOM Living 為ODOM社區中的唯一住宅,走高尚路線,配置及間隔皆是豪宅般級數,在金邊非常罕見。

非一般的設計

ODOM 兩座大樓的設計由新加坡 Kite Studio 主理。從細節上,如裝修和用料上都突顯出新加坡人對品質上的精益求精。 光靠圖片並不能完全體會,要親身到訪他們在當地的1:1示範單位才可真正感受!例如主人房都是選用可摺式落地玻璃門,讓住戶能完全跟戶外零距離。廚房的中島用上了合成物料,不但外觀時尚,原來同時能當成砧板,具防刀刮和防菌功能。 22層的住宅共提供1至4房單位,面積比正常戶型大,最小的都有78平方米。

柬埔寨的投資價值

柬埔寨作為中國“一帶一路”戰略的重要一環。而且用美元結算,免外匯風險。政策開放及簡單稅制都是外資紛紛進駐的主因。特別是首都金邊,為國家經濟、貿易、文化的中心,是東南亞最具潛力的新興經濟體之一,近年來的發展力十分驚人,比同區泰國或新加坡的經濟增長還要快,亦不是新聞。來到2023年,受到輿論壓力,市場會否因而改變?全球經濟放緩,要在新興城市投資須注意甚麼?5月6至7日,持牌地產經紀SQM 咫尺環球將舉行一連兩日的 ,全面分析2023年金邊投資須知。 預約登記

資訊由客戶提供