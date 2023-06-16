推廣普及運動，凝聚社區！香港賽馬會支持世界女排聯賽

闊別四載，由香港排球總會主辦的FIVB世界女排聯賽，今年終於載譽歸來，八支世界級勁旅上星期匯聚香港體育館互相對壘，爭取決賽資格。為慶祝這項國際體壇盛事重臨香江，香港賽馬會成為今屆賽事的社區合作夥伴，支持推出「賽馬會社區排球計劃」，並希望讓來自不同階層的市民，有機會欣賞賽事之餘，亦可享受排球帶來的樂趣。

大會於比賽首日舉行開幕禮，岀席嘉賓包括香港特別行政區行政長官李家超、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄、外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員劉光源、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄、香港賽馬會董事楊紹信博士、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆，及香港排球總會會長吳守基等。馬會董事楊紹信博士更獲香港排球總會會長吳守基致送國家隊球員親筆簽名的排球，以感謝馬會對「賽馬會社區排球計劃」的支持。

「賽馬會社區排球計劃」旨在加深大眾對排球運動的認識及興趣，讓他們有機會參與這項世界級排球盛事。計劃在5月開始招募及培訓了200多名義工，協助是次賽事進行，如接待球隊、場地設置和推廣活動等。

為了讓社區不同人士參與盛事，計劃在6月10日舉辦了「中國女排全接觸」項目，邀請逾3,000位市民、學生和視障人士現場體驗中國女排的練習實況。大會更安排部分學生參加大師班，與國家隊球員互相切磋，並由她們親自傳授排球技巧。

參加了大師班的莊兆鑫同學表示這次經驗令他既緊張又興奮：「很榮幸可以跟中國女排球員切磋球技，這機會真是很難得。她們上一次來香港比賽已經是四年前，很高興能現場看到她們發揮高水平的技術，打一場精彩的比賽！」

一連六日的聯賽舉行期間，計劃更透過 「悅賞排球無邊界」項目，向5,000名基層市民、學生和殘疾人士派發免費門票，讓他們入場觀賽兼打氣。同時，視障人士可透過專業口述影像評述員在場評述和網上直播，感受賽事氣氛及戰況。

梁沛如是負責接待視障人士的「賽馬會社區排球計劃」義工，她感謝馬會的安排，讓視障人士感受排球盛事的氣氛及戰況，她自己亦能藉計劃的義工培訓學習與視障人士相處的技巧，如協助他們避開障礙物。

與此同時，香港體育館露天廣場亦會設置「國際『八式』運動攤位」，八個攤位均以體育和參賽國家為主題，並由學生負責營運，藉以推廣普及運動及多元文化，以及增加他們對運動產業的了解。

為延續是次排球熱潮及宣揚傷健共融，計劃將於8月啟動「『共融』樂玩坐式排球體驗」活動，與本地學校、以及香港傷殘人奧委會暨傷殘人士體育協會合作，推廣坐式排球運動。

運動既能裨益身心，更可培養積極態度、以至凝聚社會。馬會一直不遺餘力地支持本港體育發展及推廣健康生活，多年來積極推廣社區及精英體育運動，讓不同年齡、背景和能力的人士均可享受體育的樂趣，貫徹馬會致力建設更美好社會的宗旨。一如其他慈善捐助項目，馬會對「賽馬會社區排球計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款及慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋社會。

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