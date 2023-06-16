醫生講座增乳癌新知 同路人齊學護髮化妝感受自信光彩

早前由EPIC Foundation主辦以及同路人支援機構「乳您一起You are not alone」全力支持的《醫生講座暨護髮化妝工作坊》已經圓滿結束，活動中有臨床腫瘤科戴燕萍醫生講解乳癌資訊，又有專業化妝師傳授治療期間護膚護髮心得，大家獲益良多，現場笑聲滿載！

醫學新進展 治療更具針對性

乳癌是本港女性常見的癌症，也是三大致命癌症之一。近廿年乳癌個案大增4至5倍，2020年便約有4,900個新症。

以往乳癌治療選擇有限，但新治療方法不斷面世，例如抗荷爾蒙藥物、雙標靶治療、針對晚期的HER2 ADC抗癌藥物等，做到更個人化更精準的治療，大大提高存活率。活動期間有參加者表示十分憂慮，若現時所用藥物失效時，還有何治療選擇。但是，戴醫生鼓勵大家不必擔心，因為現在癌症藥物發展迅速，相信幾年後再有新藥面世，選擇只會愈來愈多。

新藥新選擇 追擊癌細胞

戴醫生接著分享，近年出現的抗癌藥物ADC，它能夠將化療和標靶治癌的功能二合為一，先追蹤並進入癌細胞，繼而釋放化療藥物，如同生物導彈一樣，更精準地殲滅癌細胞之餘，亦可以減少對體內正常細胞的傷害。這種藥物的出現也代表大家未來又多一種治療選擇！

齊學護髮化妝 散發自信美

醫生講座後，便進入護髮化妝工作坊環節，由專業化妝學校「非常作」的楊慧君校長為大家傳授心得。導師針對頭髮和頭皮在治療期間的變化，講解護髮宜忌、假髮配戴、清潔和打理的秘訣，即席示範如何用真假髮配搭、用頭巾造型，大家邊看邊動手做，原來小小心思便能塑造不少髮型變化。

治療期間皮膚或者會灰沉乾燥，容易敏感，導師為此貼心教導不少護膚和化妝技巧，挑選粉底、唇膏等化妝品的要訣，又指導大家試化自然而不失時尚的淡妝。當天參加者更不停請教導師小技巧，短短的練習時間大家便光彩照人，煥然一新！

一眾參加者全情投入，活動期間踴躍向醫生和化妝師發問解惑，又有大會特意準備的小食和精美紀念品，大家共度愉快的週末，滿載而歸！

資訊及相片由客戶提供