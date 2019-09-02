【家有B事】隨性梁芷珮點處理三子女嗌交？

藝人梁芷珮（Christy）憑旅遊節目《潮什麼》系列闖出名堂，喺節目大騷Fit爆身形嘅佢，原來係三子女之母，分別育有大仔Brendan、二仔Duncan以及幼女Kasey，Christy亮相東網節目《家有B事》時表示平時鍾意同小朋友多互動及多活動，因大仔Brendan係高爾夫球港隊成員之一，一家人打高爾夫球成為親子活動。

Christy自言屬於隨性媽媽，不會強迫子女學習，她說：「無論係功課定出去學嘢，我都會由得佢哋鍾意點就點，我覺得咁樣幾好，平時有啲媽媽會好緊張，話一定要食呢樣嘢，一定要去睇醫生，我完全冇呢啲嘢，so far我啲小朋友讀書成績都唔錯，身體尚算健康。」

想了解多啲Christy嘅育兒心得？想知道Christy遇上三子女嗌交會有咩妙法處理？快啲去片睇今集《家有Ｂ事》！

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