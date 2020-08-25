實測Galaxy Buds Live　腰豆造型　內外破格

Samsung今個月發表了多項產品，最受注目當然是Galaxy Note 20系列，同期發表的無線降噪耳機Galaxy Buds Live「光芒」難免被掩蓋，但究竟這款耳機質素如何，一於趁它在8月28日發售之前借回來評測一下！

事實上Samsung推出自家耳機並非新鮮事，而且每代都有進步，今年3月發表的Galaxy Buds+音質更叫不少樂迷驚喜。事隔半年新一代Galaxy Live再大幅改良，首先外形跟一般耳機甚為不同，破格地採用「腰豆」形設計，畀啲想像力還有點像一對「腎」。看上去是有點奇怪，但如斯設計原來是為了帶來更大的舒適感，同時有助把內部零件由垂直轉為水平放置，戴上一刻完全緊貼耳廓，發聲單元也更接近外耳道，實測不易甩又沒有漏聲問題，是值得一讚的新設計。

耳機設有霧光銅、亮光黑、亮光白三色，各自跟有同色充電盒，當耳機充滿電，開啟主動降噪可聽6小時音樂，充電盒再帶來額外15小時播放時間。另外耳機支援快速充電，只要5分鐘就充到1小時電量，也支援Qi無線充電。配對方面，打開《Galaxy Wearable》程式就能跟裝置連接，之後每次打開充電盒就會自動配對，並可透過程式檢查電量、調整均衡器、改變觸控指令或啟動低延遲的遊戲模式，自訂選項相當豐富。

音質又如何呢？Galaxy Buds Live具備AKG音質技術，並配有特大12mm低音單元及反射孔。試聽莫文蔚的《呼吸有害》，中音不俗，低音具一定力度，人聲清晰具層次感，美中不足是下潛力一般，也帶有少許的人工調音感覺，但整體來說聽流行曲已綽綽有餘。特別一提，它也支援開放式主動降噪及通話降噪功能，啟動後完全將環境雜音隔絕，恍如進入了另一個空間，效果非常明顯。

耳機其他賣點還包括Buds Together音樂共享功能，一首歌可以兩個人同步聽，以及Bixby語音喚醒功能，毋須查看或親手操作即可切換音樂、打開應用程式及發送訊息。另外它支援IPX2級生活防水，防傾斜15度滴水保護，雨季帶出街都唔怕濕水弄壞。