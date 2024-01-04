移民旅遊｜實體Suica「復活」重售　IC卡日本限購

由於世界晶片供應短缺，日本自去年6月開始，已全面停售Suica（西瓜卡）及PASMO兩款不記名實體交通卡，令習慣「返家鄉」旅行的大家一度擔心沒卡用，甚至在網上出現炒賣Suica情況。不過近日JR東日本官網，卻十分低調地更新了資訊，表示Suica實體卡已重新售賣，自上月11日開始可在限定地點限量發售。

6個JR站出售Suica

根據JR東日本官網表示，Suoca不記名實體交通卡，現已在6個JR大站，包括東京、品川、涉谷、新宿、池袋及上野的「JR東日本旅行社服務中心」有售。

成田機場不出售IC卡

此外JR東日本官網還提醒大家，專售給海外旅客並設有28天使用期限的Welcome Suica，從上月18日開始，僅只在東京單軌電車（Tokyo Monorail）羽田機場線的「羽田機場第3航廈站」出售；特別注意是，成田機場現再沒有IC卡出售。

IC卡購買限制

由於IC晶片供應仍不穩定，故此原則上，現每人僅限購買1張Welcome Suica和Suica；而且JR東日本也「戴頭盔」，明言Suica與Welcome Suica實體卡可能隨時售罄，大家可要有撲空的心理準備。

替代方案：改用手機虛擬交通卡

長遠而言，日本實體IC卡產量將愈來愈少，及早用手機開通虛擬交通卡，才是上策。現Suica已可支援iPhone及Android手機，iPhone機主只需在「錢包」App選取交通卡，在日本選單中選定「Suica」或「PASMO」即可，往後便可直接經手機預先綁定的信用卡充值；而Android手機用戶，就只需在Google Play下載Suica官方App便可使用。

【睇片】手機「綁定」交通卡教學