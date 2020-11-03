螞蟻集團暫緩中港兩地上市　母企阿里美股市前挫逾9%

螞蟻表示，其今天(3日)接獲中國內地相關監管機構的通知，由於公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得公司不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩公司的A股於科創版上市。

公司將盡快公布有關暫緩H股上市及退回申请股款的進一步詳情。

●投資者或有重大損失：

獲配發螞蟻A股的合資格散戶及機構投資者已於周一(2日)，按最終確定的發行價68.8元人民幣與獲配數量，繳納認購資金及相應新股配售經紀佣金，意味已繳款的大部分投資者，將隨螞蟻A股暫緩上市而暫時「被凍資」。

另外，耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，散戶應該有可能會繼續支付有關的孖展利息，無法退回。

●市場反應：

內媒引述投行人士指出，如果有公司在上市期間被監管約談，屬重大事項，應當被要求補充披露，補充披露後可以再上市。螞蟻集團暫停後需要重新調整上市板塊的業務內容以及重新估值。

香港交易所表示，不評論個別上市申請或發行人。香港仍然是亞洲首屈一指的國際IPO市場，香港交易所今年已經歡迎超過120家公司上市。中概股回歸、區域及本地的上市申請仍然活躍。期待並歡迎亞洲及國際的發行人及投資者參與市場。

●上交所點講：

上交所表示，螞蟻集團原申請於2020年11月5日在上海證券交易所科創板上市。近日，發生公司實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致公司不符合發行上市條件或者信息披露要求。根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第二十六條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十條等規定，並徵詢保薦機構的意見，上交所決定暫緩公司上市，公司及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及公司將暫緩上市。上交所將與公司及保薦人保持溝通。

●「臨門撻Q」有迹可尋：

11月2日中國證監會表示，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。