調查：本港保險市場不足4成數據可達預期回報

一項調查顯示，本港保險市場上只有不足四成數據可達預期回報，而且保險公司之間的紅利實現率表現參差，評分差距大。

保險評分平台10Life分析19間保險公司約640款分紅產品(包括儲蓄保險及年金等)，發現坊間保險代理於銷售分紅保單時，不時以高回報作招徠，當中涉及非保證回報，但實際派發金額一直欠缺透明。

有見及此，保監處(保監局前身)要求保險公司由2017年起披露紅利實現率，適用於由2010年起、及於最近5年內曾發出新保單的分紅產品，以顯示非保證回報的表現。10Life行政總裁倫沛然表示，雖然保險公司提供紅利實現率數據予消費者，但更新時間不一，呈現方式複雜，大量數據亦令一般市民難以理解。故此團隊整合數據並為各保險公司評分。

團隊收集3,290個數據，有1,260個數據完全實現預期回報，即38%數據能達到或超出非保證回報。分析同時發現，有保險公司的紅利實現率數據差距十分闊，介乎8%至788%，反映其表現不穩定。

倫沛然認為，「非保證回報」始終存在不確定性，受市況波動、公司投資表現及分紅政策影響，要持續地實現接近100%紅利實現率實不容易，並非所有分紅產品都符合預期回報且表現穩定，消費者投保時應認真了解。