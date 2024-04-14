傳拜登稱以已勝利　美不會參與反擊伊朗行動

以色列揚言反擊伊朗的襲擊，以色列安全內閣周日（14日）授權戰時內閣決定對伊朗的反擊行動。以色列國防軍總參謀長哈列維則漏夜基里亞空軍基地與空軍司令、防空部隊司令和國防軍司令評估局勢及檢討以軍的防禦行動，並討論未來的行動計劃。美國記者引述消息指，美國總統拜登已向以色列總理內塔尼亞胡表明，美國不會參與任何攻擊伊朗的行動。

以色列遇襲後，美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡，拜登在聲明指對以色列的安全承諾堅如磐石，但美媒透露，拜登已私下向內塔尼亞胡表明擔憂以方正試圖把美國拖入更廣泛的衝突，將反對任何反擊伊朗行動。拜登和部分美國高官夏慮以色列可能會在未充分考慮後果下，迅速回應伊朗的攻擊，導致有災難性後果的區域戰爭。白宮官員指，拜登告訴內塔尼亞胡，以色列、美國和區內其他國家的聯合防禦而令伊朗的攻擊失敗，拜登直言：「你（內塔尼亞胡）贏了。接受勝利。」當拜登向內塔尼亞胡表示美國不會參與任何針對伊朗的攻擊行動，也不會支持此類行動時，內塔尼亞胡表示理解。

另外，知情官員指美國防長奧斯汀與以色列防長加蘭特在襲擊後通電話時，已要求以方在作出任何反擊伊朗的決定前先知會美國。白宮相信以色列不尋求與伊朗爆發更廣泛衝突或直接開戰，但無法確定，不認為以色列有明確戰術，又指以色列人並不總是能做出最好的戰略決策。

以色列官員透露，以色列將與盟友協調回應伊朗的襲擊。以媒消息指，以軍很快就會採取行動回應。