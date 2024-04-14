受損以軍基地　駐紮襲伊朗大使館的F35機隊

伊朗於當地上周六（13日）深夜從本土發射大批導彈和無人機襲擊以色列，導彈命中位於以色列南部的內瓦提姆空軍基地（Nevatim Airbase），以軍證實造成輕微損毀。伊朗國家通訊社報道，以軍本月1日空襲伊朗駐敍利亞大使館所用的F35戰機，正是從內瓦提姆空軍基地起飛，當時F35戰機發射了6枚導彈。

內瓦提姆空軍基地坐落以色列南部內蓋夫沙漠，是該國最大空軍基地之一，也是以色列F35隱形戰機機隊、多款運輸機、加油機、電子偵察機，以及總理專機「錫安之翼」的駐紮地點。飛行追蹤網站數據顯示，「錫安之翼」在伊朗導彈和無人機來襲之際起飛，估計未有受損。以色列國防軍周日（14日）上午發布F35戰機攔截伊朗無人機和導彈後，降落內瓦提姆空軍基地的畫面，顯示以軍戰機升降能力未受影響。

網上影片顯示，多枚導彈擊中內瓦提姆空軍基地，美國軍事專家里特（Scott Ritter）分析相信至少7枚高超音速導彈繞過以色列防空系統命中基地。伊朗發射的導彈型號尚未公開，網傳包括凱巴爾-謝坎（Kheibar Shekan）固體燃料中程導彈導彈，射程約1,450公里，它具備高機動性；另一款可能使用的是法塔赫高超音速導彈。