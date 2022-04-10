口服藥有副作用　男士3個月內勿生育　女士受孕須小心

醫院管理局已向本港至少2萬5千名疫患處方2款新冠口服藥，對於上述新藥的副作用，各方議論多多。感染及傳染病科專科醫生林緯遜解釋，2款口服藥出現抗藥性的機率較低，副作用亦相對較輕微，不過，他提醒男士若服用默沙東口服藥，至少3個月內不宜有生育計劃；適齡、有機會懷孕的女士，服用該藥前亦要跟醫生交代最後經期的情況。

林緯遜指，服用兩種藥物後的副作用較輕，且副作用機率相若，大約1至2%。副作用的徵狀主要是腸胃問題，或肌肉痛、頭痛，目前的數據上暫未顯示哪類人士有相對高風險的副作用反應，可說因人而異。2款藥物均有較短的「半衰期」，即藥物進入身體後濃度會隨時間而減少，假如有市民中招並已服用口服藥，藥物經排解後，沒有殘餘的藥物效果足以再起抗病毒的作用。

他又表示，不論是抗生素或抗病毒藥物，服用一段時間後有機會出現抗藥性，例如須「斷月計」、長期服用愛滋病、乙型肝炎等藥物時，便會慢慢增加出現抗藥性的風險。而新冠肺炎屬呼吸道病毒，藥物治療時間通常只是5天，故出現抗藥性的機率較低。

至於默沙東藥物會影響生長方面，有學說指它會影響人類其他細胞的複製，所以有機會影響精子，但林認為現時未有相關研究及數據，主要是在動物研究上發現有關關聯。不過，他提醒男士，若已服用有關藥物，至少3個月內不宜有生育計劃；適齡、有機會懷孕的女士在服用默沙東前，亦要跟醫生交代最後經期的情況。

另外，有傳言指病人不可自行打開默沙東膠囊拿取藥粉，孕婦觸碰後可能會生畸胎。林表示未有直接或間接的證據，因此相信只是傳聞。不過他不建議病人自行打開藥物膠囊服藥，主因是會影響藥物的吸收，而非有嚴重致病性或後遺症。