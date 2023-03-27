今日間中有雨 最高氣溫21°C
一股達強風程度的東北季候風為廣東沿岸帶來較涼的天氣，同時一道廣闊雲帶正覆蓋華南。本港方面，今早(27日)大部分地區錄得5至10毫米雨量。今日上午8時，天文台錄得氣溫攝氏19度，相對濕度84%，過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是0.0，強度屬於低。<br/><
大嶼山寺廟遇竊 失逾10萬元現金
大嶼山發生爆竊案。昨晚(26日)11時26分，羗山道一寺廟姓蘇(82歲)女負責人報案，指發現廟內有窗戶被撬開，並有搜掠痕迹，懷疑為竊賊所為。執法人員接報到場，與負責人點算後，相信現場約102,000港元不翼而飛，案件列「爆竊」跟進，正追緝賊人歸案。
上水斬人及石澳縱火燒車案 3涉案男落網
上周六(25日)上水發生斬人案，涉案的接應私家車其後在石澳被縱火焚毀。執法部門經追查後，先後於昨日及今日(26至27日)，在上水區內拘捕3名涉案男子(19至31歲)，他們分別涉嫌「傷人」、「行使虛假文書」及「縱火」正被扣查，初步不排除案件與金錢糾紛有關。<br/><
東方日報A1：大坑西新邨重建安置不斷拖 部門推波居民坎坷
大坑西新邨重建計劃拖逾10年，該邨居民原定去年12月底需悉數遷出，但後來獲興建並管理該邨的香港平民屋宇有限公司續租至今年3月底。大坑西新邨居民權益關注組主席歐陽潔珍表示，該邨重建「命途多舛」，街坊只求合適安置，惟平民屋宇一直採取拖字訣，一時話津貼居民租屋，一時又傳協助居民入住過渡屋
大坑西新邨七成住客屆六旬 「無業主願意租畀我哋」
大坑西新邨落成至今逾半世紀，邨內人口老化嚴重。大坑西新邨居民權益關注組主席歐陽潔珍表示，邨內目前有70%為60歲以上人口，當中更有逾半為獨居老人。年屆74歲的陳婆婆和逾90歲的潘婆婆也是該邨獨居長者，對於早前有指發放租金津貼的安置方案，陳婆婆極感擔心，憂僅獲一人份的津貼意味着她要搬
大坑西新邨擬重建1300單位 合資格租客可遷回
大坑西新邨重建計劃曾膠着多年，最新方案於2021年獲城市規劃委員會批出有條件許可，未來將建成兩幢大廈約1,300個單位讓合資格租客遷回，另建約2,000個「港人首次置業」單位，預計共建約3,347伙。<br/><br/>根據當年平民屋宇及市區重建局向城規會提
八達通直播帶貨 推優惠吸商戶顧客
直播帶貨熱潮由內地殺到本港，繼電視台及網上銷售平台續推出相似的推銷計劃，有本地儲值支付工具亦宣布加入戰團，與本地網店平台合作，於其手機應用程式推出專頁，供參與商戶上載推銷產品的影片，至今已吸引到數十商戶參與，更稱部分單一簽帳消費成交金額可達約2,000港元。<br/>&
養和山村義工隊疫後首辦步行籌款活動 助心光盲人院購輪椅小巴
全港有近20萬名視覺有困難人士，當中約6成更有多於一種殘疾類別，他們日常出行不便，外出時或需額外輔助。養和山村義工隊在疫後首辦實體步行籌款活動，昨日(26日)成功為心光盲人院暨學校籌得102萬港元，以購置一輛24座位的輪椅小巴。有心光學生坦言，平日來回學校、參加戶外活動時需要小巴接
沙打面積大 僅1關愛隊不足 當局研分兩區遴選
為支援地區工作，加強地區網絡，《施政報告》提出在18區設立「地區服務及關愛隊伍」，推展關愛活動。政府早前早前表示，會以區議會分區將全港劃分成小區，一個小區設一隊「關愛隊」，惟部分區如沙打選區面積甚大，議員陳月明指一小隊關愛隊無法兼顧，並引述民政及青年事務局正考慮把沙頭角和打鼓嶺的關
傳羅湖商業城改建博物館 內地響應北都出規劃圖
受疫情影響封關3年，過去羅湖商業城十室九空，淪為「死城」。隨着香港與內地全面通關，北都都會區規劃在即，有消息指內地政府正在規劃將羅湖商業城改建為博物館，而內地響應北部都會區，亦已作出羅湖區規劃圖。<br/><br/>在香港與內地首階段免檢疫通關時，發現羅湖商
中年女子錦泰苑停車場墮下 送院不治
昨晚(26日)11時許，一名姓卓(52歲)女子被途人發現倒臥馬鞍山錦泰苑停車場對開地上，懷疑她暈倒不醒人事，及後由接報到場救護員為其戴上頸箍，並將她送院救治，惜最終證實返魂乏術。<br/><br/>執法人員在現場調查，發現相信屬於事主的鞋，惟無檢獲遺書，並相
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