打擊網上售賣冒牌月餅　檢16,000元貨拘3男女

海關牌權及商標調查科早前接獲商標持有人舉報，指有人在網上售賣冒牌月餅。人員經大數據系統偵查及分析後，鎖定多個網上平台帳戶，並喬裝顧客進行試買。經商標持有人協助後，海關於9月14日進行執法行動，搜查旺角一商廈及慈雲山一住宅單位，檢獲49盒懷疑冒牌月餅，市值約16,000港元，並拘捕1男2女(28至41歲)，他們已獲准保釋候查。

海關指，涉案冒牌月餅涉及兩個品牌，冒牌貨的外觀設計及包裝均與正牌相似，惟部分正貨包裝上的凹凸紋設計，在冒牌貨上以平面印刷，相信市民接觸後會察覺有明顯分別。此外，每盒冒牌貨的最佳食用日期不一，與正貨劃一到期日不符，而冒牌貨上雖然亦有貼上防偽標籤及二維碼，但市民掃描二維碼時會連結至一個偽造網站，版面亦與正版不同，其中一個品牌亦推出官方認證程式，相關冒牌二維碼亦不能通過認證。

據了解，兩個品牌的月餅均以原價約七至九折價格出售，但有關貨物品質及食物安全並無保證，海關已將貨品送往政府化驗所安排測試，分析月餅內是否含有有害物質，但初步相信該批月餅流出市面數量並不多，其來源亦有待追查。海關將加強網上及市面巡查執法，打擊售賣冒牌應節食品及物品活動，呼籲市民光顧信譽良好的門市或網店，如有懷疑貨物真偽，應先向商標持有人或代理查詢。