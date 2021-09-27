菁英盃　榜首大戰！理文火併冠忠南區

「菁英盃」周二(28日)晚上演榜首大戰，理文於旺角大球場夜戰冠忠南區。今季劍指各項錦標的理文，成功延續上季尾佳態，今場勢必力爭保持連勝走勢；至於冠忠南區亦希望改善入局較慢的情況，繼續發揮頑強鬥志，兩雄相遇激戰可期。（周二晚8時開賽）

繼首戰擊敗傑志之後，理文上仗再以3比1輕取港會，惡戰接連上演，為了應付今晚對冠忠南區的賽事，主教練陳曉明在上場穩定戰局後，亦早早對陣中適齡球員進行輪換：「我哋青年球員數目唔多，驚佢哋踢得耐，疲勞程度增加。」陳曉明強調需要平衡陣中球員的上陣時間，兼保持場上陣型，是一大挑戰。可幸顏樂楓和金承龍兩位主力，上場都傷愈復出，有望增加陣容調整的空間。

開季其中一位頻頻獲理文重用的U22適齡球員，亦包括新加盟的翁煦濤，這位前愉園守將就以「不過不失」來形容自己近幾場表現：「有啲比上不足、比下亦不如，始終太耐冇踢，都要慢慢去適應比賽節奏，但係好多嘢都要改善，特別係進攻方面唔夠信心。」他認為開季兩場勝仗，令球隊士氣大增，有信心在今場全取3分。

開季同樣取得兩連勝的冠忠南區，比賽過程比理文要驚險得多，無論是首戰對港會，還是上場對晉峰，都在先落後情況下反勝，主教練列文承認球隊在比賽早段的表現有待改善：「兩連勝對提升信心同士氣都有好大幫助，但開局需要做得更好；理文同我哋都係入到波嘅球隊，呢場會係非常精彩嘅比賽。」南區兩位主力謝德謙和川瀨浩太仍需繼續養傷，隊友陳凱柏亦受膝患影響，情況有待觀察。

上場上演「地標戰」的「00後」球員江展民，上季尾隨南區跟操，最終成功博得一紙職業合約。首戰面對晉峰獲約20分鐘上陣機會，其對比賽的投入程度令人印象深刻，他亦對自己表現感到滿意，並視幫助球隊為首要目標：「喺場上我全力以赴，盡力幫助球隊；今季希望自己可以交出助攻，甚至斬獲入波。」