【港講J.LEAGUE】鹿島鹿角香港球迷的故事

J.LEAGUE不但在競技水平冠絕亞洲，更憑出色的推廣工作吸引了來自世界各地的球迷。香港是J.LEAGUE早期已開拓的市場之一，加上各式商品的推波助瀾，港人Damon自10歲起就留意鹿島鹿角，如今更是一名狂熱「鹿迷」，到日本捧場在他而言已屬「小兒科」，因為由16強起與愛隊走上亞冠盃奪冠之路，才是值得紀念之大事﹗

今年35歲的Damon，稱得上是本港其中一位老資格的J.LEAGUE球迷，這個在25年前尚算「年輕」的聯賽，卻點燃了他對足球的熱情。「為甚麼會支持鹿島鹿角？好多人都問過我。」在接觸J.LEAGUE前，Damon對足球的認知最多就是來自足球小將，偶爾會看電視台的足球節目，而曾經由免費電視台製作的J.LEAGUE精華節目，就令當年只有10的Damon，人生變得不一樣。

「就是因為亞視的節目，我就接觸到J.LEAGUE，鹿島當年成績好，自然經常都播他們的入球。」黑崎比差支、長谷川祥之，年輕球迷聽來只會茫然的名字，在Damon口中就如多年老友，還有李安納度在3名橫濱飛翼球員包圍下、連「的」幾腳再抽射破門的場面，他也記得清清楚楚。

若果說球賽水平、聯賽管治是J.LEAGUE的硬實力，那麼作為「軟實力」的宣傳、營銷，就是將Damon與萬千外地球迷俘虜的因由，電視節目固然是其一，而在那個互聯網還未興起的年代，周邊商品或授權產品無孔不入式的滲透，同樣具有威力。「J.LEAGUE球衣搶眼、漂亮，『花喱花碌』令人印象深刻，還有GameBoy的遊戲，吉祥物也有一定影響力。J.LEAGUE推出不少周邊產品，比如盒上印有吉祥物的糖果，見到鹿角的款式我會買。」

鹿島鹿角是J.LEAGUE創立至今、戰績超穩定的幾支球隊之一，在互聯網開始盛行時，Damon已可在網絡上找到關於球隊的資訊，並且透過網上片段感受鹿角成為本土「3王」的喜悅，而到了2009年，他更首次踏足球隊練習場與主場，與隊中球星中田浩二、本山雅志、小笠原滿男近距離接觸，須知茨城縣在日本並非旅遊熱點，鹿島更是以重工業聞名的城市，由東京到那裏觀賽前後要花上8小時，就如Damon所言「如非熱愛鹿角，是不會去那裡，只為比賽的大可以到浦和或味之素（球場）」。

隨着以小笠原、本山為首的那一代鹿角主力淡出，Damon的熱情也稍有減退，不過，他在2017年認識了一些鹿角球迷，對方在廣州更主動「出手」幫Damon安排門票進入鹿角球迷區。翌年，鹿島鹿角再次在亞冠盃進級淘汰賽階段，現場觀看愛隊主、客兩仗對上海上港、躋身8強之後，Damon就決定跟鹿角球迷們一起隨球隊征戰下去。

「反正閒着沒事，使費也不算太多，去日本看主場比賽當作旅行，作客比賽就專心觀戰，跟着一班年輕人去玩很開心。」就這樣，Damon與日本球迷們的足跡遍及上海、澳門、全州、德黑蘭，其中作客伊朗之旅，他是在迪拜與日本球迷們會合，並且坐同一航班離開德黑蘭，鹿角不但為球迷安排好球賽門票，回國前更與球迷合照共享榮耀時刻。「這個安排球會不一定要做，我好欣賞這個窩心的舉動。」當天，Damon更有機會與鹿角名宿、巴西巨星薛高合照和握手，可謂滿載而歸。

回想這種經歷，Damon坦言到伊朗需要若干旅費，而且對當地的印象就是「危險」，最終決定與女友同行壯膽，更重要是不想錯過見證鹿角捧盃的機會。「除了比賽，我找不到其他去伊朗的理由，但一世人可能沒有第二次機會，難得自己有時間、經濟可負擔，於是耷低頭就衝。」這份決心與勇氣，也許是受到鹿角球迷所感染，Damon也表示日本球迷只會考慮能否負擔：「好多年輕人做兼職，賺到錢就全數用於作客旅程支持球隊，他們的考慮只在有否時間和能否負擔。」

也許是跟鹿角特別有緣，Damon支持的港超球隊和富大埔，就曾經擁有鹿角名宿艾仙度的兒子伊高沙托尼在陣，後者效力第2季助球隊稱霸港超，並當選「香港足球先生」，而在艾仙度來港探望兒子時，最終成功「捕獲」艾仙度父子並且得到簽名與合照。「好有趣，伊高效力過鹿角，其父親在球隊更是地位崇高，伊高又碰巧加盟我喜歡的香港球隊，這也是特別的經歷。」

在與日本球迷來往的過程中，Damon深深感受到日本球迷對球隊的熱愛不但在於觀戰、打氣，而是將足球化為自己的生活、信仰。「他們的生活就是圍繞着球隊，打工、賺錢所得大都花在支持球隊上，連日用品都選用球隊主色的紅色，甚至連自己的衫褲鞋襪都是跟球隊贊助品牌相同。證明他們忠於球隊、忠於自己喜歡的球員。這也令我想學習他們，將球隊融入自身生活當中。」