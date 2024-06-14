克羅地亞性感女球迷抵達德國　撐愛隊兼見工

卡塔爾世盃走紅嘅克羅地亞性感女球迷Ivana Knoll，歐國盃開鑼日抵達德國，為愛隊打氣，據報佢除咗睇波，仲有一件事想做，就係去當地電視台見工，目標係擔任德甲聯賽足球主持。

Ivana Knoll以性感打扮現身卡塔爾，立即成為全場焦點，有觸犯當地法律之嫌，但有幾位酋長打扮男士偷睇佢同舉機影相，呢一幕令人會心微笑，可見佢魅力驚人；Ivana Knoll世盃一役後社交媒體粉絲人數暴增至300萬，成為網紅，呢位32歲美女近兩年游走於各大體育賽場，做咗體育寶貝。

走紅之後，Ivana Knoll坦言接到來自世界各地唔同工作，不過有利亦有弊，佢話試過因為接Job遇到騙子：「試過有次有工作要去紐約，點知去到當地先發覺受騙，完全唔係嗰回事，真係好激氣。」幸好及時發覺並無損失。

今次嚟到德國，對於Ivana Knoll並唔陌生，因為佢喺法蘭克福出世，能操流利德語，佢話今屆歐國盃除咗撐愛隊克羅地亞，仲有個目標，就係進軍體育界，從事同體育相關工作，今次賽事期間，佢就會順道去德國電視台見工，希望成為德甲聯賽足球主持，仲話自己自細鍾意利華古遜，依家大個咗就捧拜仁慕尼黑。

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