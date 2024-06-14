揭幕戰開波99台免費睇　德國地頭大顯身手

全球引頸以待嘅 歐國盃終於開波喇！揭幕戰上演A組賽事，由東道主德國喺安聯球場迎戰蘇格蘭。德國領隊拿高斯文一向崇尚進攻，喺主場球迷打氣下肯定賣力施襲，蘇格蘭經過領隊奇勒改造後，技術層面及入球數字有明顯提升，今場有力同德軍鍊過，兩軍近3次交手全開3球或以上，推介2.5球入球大。（ViuTV 99台、Now 618周六凌晨3時直播）

德國係歐國盃歷史上最為成功球隊之一，同西班牙一樣都曾經3度奪冠，不過「日耳曼軍團」最近一次稱霸歐洲已經係1996年，而最近一次殺入決賽亦已經係16年前，2008年決賽以0比1不敵西班牙，而過去兩屆世盃同歐國盃，德國嘅成績更令人大失所望，今屆喺自己地頭作賽，入決賽已成基本要求。

除咗要爭取成績，預料拿高斯文亦會大踢進攻足球，贏番主場球迷嘅歡心，好彩效力阿仙奴嘅夏維斯，以及協助利華古遜德甲封王嘅科利安華迪斯都狀態大勇，今年嘅熱身賽都已有入球，加上根度簡及穆斯亞拿支援，相信唔難喺蘇格蘭身上找到缺口。最重要一點，德國後備席仲有湯馬士梅拿，呢名拜仁中場近兩次對蘇格蘭都梅開二度，而兩軍近3次交手都開3球或以上。

蘇格蘭外圍賽表現亮麗，麥湯米尼演出光芒四射，左翼衞安德魯羅拔臣攻守兼備，領隊奇勒喺2019年接手後，將蘇格蘭大改造，由傳統「高Q大棍」變成主防反，帶領球隊自1996年後再次殺入決賽周，首戰對東道主肯定唔會坐以待斃，碰巧德國門將紐亞近排頻頻蝦碌，蘇軍有望偷雞入波，入球大抵玩。

另外，首名入球想扒冷的話可博甘美治。甘美治有後上入波能力，偶爾亦能遠射得手，正常情況下其賠率喺20倍左右，但今仗有24倍，值博率甚高，不妨一試。

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