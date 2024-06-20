又係補時入波　AC米蘭神鋒拯救塞爾維亞

歐國盃周四早場(20日)，C組斯洛文尼亞對塞爾維亞。斯洛文尼亞憑卡尼克下半場入波領先，AC米蘭射手盧卡祖域補時頭槌破網，協助塞爾維爾1比1逼和完場，各得1分，斯洛文尼亞2戰2和，下場要對英格蘭，塞爾維亞得1分，最後一輪對丹麥。

首仗賽和丹麥嘅斯洛文尼亞，繼續由新晉射手班捷文施斯高領軍，原班陣容出擊；塞爾維亞上場不敵英格蘭，今場作出3個變動，杜辛泰迪治復出領軍，艾雲伊歷、菲臘馬丹奴域正選披甲。

雙方踢法接近，戰況膠着，塞爾維亞主動搶攻，但斯洛文尼亞反擊亦到肉；27分鐘塞爾維亞展開攻勢，杜辛華荷域頭槌攻門，但角度太正過唔到對方門將奧比歷，38分鐘斯洛文尼亞迪美艾斯歷射中柱，班捷文施斯高補射高出，半場互無紀錄。

戰至下半場69分鐘，斯洛文尼亞一次快速反擊，迪美艾斯歷左路睇到定晒送交遠柱，卡尼克楔個靚位輕鬆射入，為球隊領先1比0；72分鐘塞爾維亞有扳平機會，可惜阿歷山大米祖域攻門中楣彈出。

戰至補時補上補階段，連門將比德拉積高域都殺埋上去，AC米蘭神鋒盧卡祖域把握角球最後一擊機會，近門一頂入網，為塞爾維亞扳平1比1完場。

延伸閱讀：

【克阿球迷發種族仇恨口號 塞爾維亞揚言退出】