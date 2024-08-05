粉碎美國隊壟斷！中國奪400米混合泳接力金牌創歷史

巴黎奧運游泳煞科日，中國隊在男子4X100米混合泳接力決賽，派出強陣出戰，由徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及「壽星」潘展樂力拼美國隊，最終以3分27秒46奪冠，為中國游泳隊贏得今屆第2金，完美收官，並終結美國隊在此項的10連冠霸業。

4X100米混合泳接力決賽以背泳、蛙泳、蝶泳及自由泳的順序出戰，這個的世界紀錄及奧運紀錄均是由美國在上屆東京奧運所創。中國隊在決賽排於第5線道，首棒余嘉余起步稍為落後美國，但轉身後已搶回領先優勢，以52秒37首名完成，交棒中國「蛙王」覃海洋，同樣與美國鬥得激烈，但仍能頂住以首位交接第三棒。

不過，孫佳俊在第三棒的蝶泳爭逐，前段仍能保住第一位置，但轉身後被法國反超，繼續美國亦進上，中國隊以第三位交接棒。

至最後一棒由100米世界紀錄保持者兼奧運金牌得主潘展樂擔當，很快便搶回第二位置，半程游出27秒46已超越法國及美國，並以首名直衝終點，潘展樂最後100米的成績為45秒92，帶領中國泳隊以3分27秒46奪得金牌，美國（3分28秒01）及法國(3分28秒38)分別獲銀牌及銅牌。

比賽當天正是潘展樂的20歲生日，這面金牌也是他今屆奧運收穫的第二金，成為中國泳隊的「雙金王」；同時，亦令中國泳隊於巴黎奧運以2金3銀7銅共12面獎牌完美結束，超越2012年倫敦奧運的10面獎牌，創下史上單屆獲獎牌最多的一次。

至於男子4X100米混合泳接力項目於1960年首次亮相奧運會，過去16屆奧運會上美國15次出賽贏了14次，並在過去10屆保持連勝；而中國隊於上屆東京奧運以第8名完成已歷來最佳成績，今屆更踏上頒獎台最高一級，寫下歷史。