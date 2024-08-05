慘過辛祖！干拿加歷查被車路士強逼轉會

車路士夏天繼續換血行動，青訓出身嘅「親生仔」干拿加歷查慘被「賣豬仔」！據報車路士已接納馬德里體育會4,000萬歐元收購，不過加歷查就唔想離開，車仔為促成交易決定「夾硬嚟」，威脅加歷查如果唔肯轉會，新球季唔能夠跟一隊練波，只會踢預備組賽事。西班牙傳媒就指馬體會將轉移目標，加歷查慘變「查頓辛祖2.0」。

加歷查同車路士只剩1年合約，明年可以自由轉會，車路士認為加歷查唔合適新領隊馬利斯卡嘅戰術，但又唔想見財化水，所以向佢開出一紙2+1年新合約，出手同近年動輒開出10年、8年長約嘅風格完全相反，新約已被加歷查拒絕。車路士為盡快解決事件，已通知加歷查如果唔肯轉會，新球季會被踢出一隊所有活動。

西班牙多間傳媒爆料，馬體會已做好「轉章」準備，佢哋同華倫西亞中場查維古爾拉達成共識，如果加歷查今個星期仍然唔肯答應加盟，馬體會將用2,500萬歐元轉買查維古爾拉。

24歲嘅加歷查係車路士青訓出身，上季係球隊主力兼大部份時間出任隊長，表現亦獲一致好評，但呢位英格蘭中場喺冇違反紀律問題下，仍然被車路士無情封殺，慘過查頓辛祖上季被曼聯打入冷宮。