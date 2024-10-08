曼聯今召開終極會議 傳坦哈格有得留低

連續5場不勝嘅曼聯，領隊坦哈格周二(8日)迎接「審判日」，球會兩大股東祖爾格拉沙、拉特克利夫以及全體管理層，已抵達倫敦進行終極會議，最重要議題當然係坦哈格嘅去留。據多間英國媒體消息，曼聯屬意畀多1個月時間坦哈格，當中高達1,750萬鎊嘅炒魷賠償金，係曼聯「忍手」嘅關鍵原因。

英超因國際賽期暫時停頓，曼聯一連兩日進行內部會議，周二喺倫敦召開嘅終極大會最重要，除行政總裁、營運總監、體育總監等列席，大股東祖爾格拉沙同新老闆拉特克利夫都參加，最受注目嘅議題係坦哈格去留。曼聯目前喺英超排14位、歐霸盃排21位，成績令人相當失望，傳聞德國教頭杜曹隨時願意接手。

不過，據各大傳媒報道，曼聯似乎屬於按兵不動，《ESPN》指坦哈格已經出國度假等消息，放假前未有收到可能炒魷嘅訊號；《每日快報》消息指曼聯打算畀多1個月時間，如果曼聯喺11月嘅國際賽休戰期前成績未有好轉，先至再「郁手」；《The Athletic》亦表示今次會議預計唔會有重大決定。

坦哈格有得留低，據報其中一個關鍵原因係高昂嘅炒魷賠償金，由於呢位荷蘭領隊夏天先同曼聯續約1年，如果依家炒魷，曼聯要支付1,750萬鎊賠償，對財政係極大負擔。要知道拉特克利夫掌權後，今年7月曾大幅裁員250人，預計慳番2,000萬鎊支出，如果依家賠晒比坦哈格，嗰250位被炒員工真係「死唔眼閉」。