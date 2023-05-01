【蹄聲妙影】夠人腳重辦練馬師策騎賽

早前有朝因天氣關係，令泥地跑道唔理想，跑道部規定每個馬房唔可以多過3匹馬快跳，但告仔有見課期唔可以延誤，仍堅持派十幾隻馬出跳，呢份堅持就係叫專業，但因非初犯，同埋超標得離譜，先至搞到被罰十餅嘢。不過，其實好多馬房亦瀨過嘢，唔係咩新鮮事，亦只當皮費咁看待，有個外籍馬房平時跳草地，經常超標一兩件，到頭來一樣逐隻同你計，罰番幾叉嘢。老老竇竇，康文署book個標準天然足球場，粒半鐘都係3舊有找，可見馬場塊草皮幾矜貴，無他的，大家都有份鋪嘛。

講番告仔，聽講佢團火仲未熄，但當然唔關嗰十餅嘢事，反而係停辦咗好多年嘅練馬師慈善策騎賽，佢到依家仲耿耿於懷，當年因為唔夠時間操弗自己，最後只能喺場邊幫參賽嘅同僚打氣。據佢啲同僚透露，如果馬會搵到贊助商，再搞多次慈善策騎賽，佢一定舉腳報名。然而，合指一算，雖然之前參加過嘅大摩、告達理同蘇保羅已不在本地練馬師陣營，但近年加入咗5位識操馬的練馬師，分別高伯新、丁冠豪、韋達、伍鵬志及黎昭昇，結合參加過此賽嘅鄭俊偉、徐雨石、呂健威、姚本輝同葉楚航，人腳真係唔使擔心，假如有機會重辦，相信又會係一幅經典相片！

初步提供:

第2場1「飛騰騅」

第3場6「家樂飛駒」

■東星