上場拚到不良於行 但全哥話呢匹好馬狀態返嚟！

「知足常樂」再用潘頓。

羅富全週六（7月1日）將派出「知足常樂」在沙田角逐第二班香港回歸盃2000米，期望這匹在季內曾一再入位的新星，於今仗的表現能夠再上層樓，奪得錦標而回。而5屆香港冠軍騎師潘頓今仗將與「知足常樂」故劍重逢。

現年4歲的「知足常樂」季內持續交出不俗表現，雖然至今只曾勝出一仗，於1月8日在沙田攻下一項第三班1800米賽事，但其後曾先後在3仗中跑獲亞軍，當中兩戰為香港經典盃1800米及三級賽皇太后紀念盃2400米。

「知足常樂」上仗賽後被發現左後腿不良於行，現時無礙後再次披甲上陣，今仗將自第4檔出閘，與另外13匹對手一較高下。

上季冠軍練馬師羅富全說︰「馬兒目前一切安好。牠跑畢上仗後，左後腿曾有些小毛病，但現已無大礙。我認為馬兒當可應付2000米途程，加上今仗夥拍潘頓上陣，相信爭勝機會不俗。」

「馬兒已取得一場頭馬，但有時跑來欠運，我希望牠週六能再踏勝門。」

「知足常樂」今仗將面對一眾強敵，其中包括由班德禮策騎的「敏捷神駒」。這匹由黎昭昇訓練的佳駟將自第11檔起步。

「敏捷神駒」在智利服役時曾揚威一項2000米一級賽，來港後逐漸適應新環境，早前更攻下一項1800米第三班賽事，今仗將增程上陣，可望交出進步表現。

黎昭昇說：「馬兒正在進步中，上仗（5月31日不敵「百勝名駒」而取得第6名）後我們曾檢查牠的氣管，狀況上佳，所以我十分期待牠下季的表現。」

「今仗應頗為接近牠的首本路程，跑過今仗後，可望有助牠於歇暑期間更進一步。」

「希望牠來季會繼續進步。我們仍在了解牠，牠在馬房頗為乖巧，能夠做到所有要求。不過，牠是一匹自購馬，需要時間適應水土。」

「我肯定牠將進入黃金期。」

此外，黎昭昇還會派遣「同舟共濟」競逐香港回歸盃。這匹法國出生的賽駒屆時將由戴文高策騎，自第5檔起步。

黎昭昇說：「馬兒狀態良好。牠上仗因賽事步速緩慢而難以追前，但週六陣上有『知足常樂』等前領型對手，希望步速會較快。」

「牠現時的評分處於合理水平，但牠須在快步速下才能施展最佳實力。」