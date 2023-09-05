泥地掛牌更精準！新設「封地」係乜東東？

針對過往太過籠統之泥地掛牌，高級跑道經理葉柏棕透露，今季泥地掛牌將會更加精準，共有6項。正常天氣情況之下，將會由慣常分為快地、好地、慢地；受天雨影響嘅場地，將會維持濕快地、濕慢地；而另一個嶄新場地掛牌為「封地」。

最基本「好地」理解，是以常規程序預備及耙地，跑道大部分時間會維持穩定狀況進行賽事；「快地」是之前跑道曾受天雨影響，但在放晴或酷熱天氣之下，面層變得乾爽，但底曾變得堅實；「慢地」因天氣持續晴朗，跑道底層有別於快地，開始變得鬆軟。

至於新設嘅「封地」，情況一如「好地」，分別在於預測有雨的不穩定天氣情況，並無慣常程序將面層翻地扒開，封平作賽以維護跑道質素。

受天雨影響場地方面，「濕快地」是指受大雨影響，跑道已用熨地機熨平；而「濕慢地」就指天氣持續穩定，但臨場尚有微雨，由於雨量不多，只令跑道面層變得濕重，卻不足以令底層變得緊密。

葉柏棕又提到，有望日後將受天雨影響之場地考慮統一稱為「濕地」，但由於濕快地與濕慢地已累積不少賽事數據支持，如只以「濕地」掛牌，賽事模式以至締速差異，或會影響數據參考性。葉柏棕強調統一濕地掛牌尚在諮詢階段，今季初段暫不作任何變動，並只會增加一項「封地」掛牌。