為英王75歲壽辰贈興 皇家雅士谷有重要賽事易名

英王查理斯三世，剛於本周二(11月14日)歡度75壽辰，同日雅士谷賽馬會，亦於官方Twitter公告，為慶祝英王加冕後首個生日，下一屆2024年舉行之皇家雅士谷，歷來首日舉行嘅皇席錦標(King’s Stand Stakes)，日後永久定名為英王查理斯三世錦標(King Charles III Stakes)，以茲紀念。

其實皇家雅士谷賽期嘅錦標，因應皇家成員慶典紀念，亦會改命配合，正如2002年慶祝已故英女王伊利莎白二世登基50年，升格一級賽改名為金禧錦標，10年之後為慶祝伊莉莎白二世登基鑽禧紀念，改名鑽禧錦標，到2022年，為慶祝登基白金禧紀念，更名為白金禧錦標，去年英女王駕崩，從白金禧錦標，更正名為女王伊莉莎白二世禧年錦標。亦係至今改名最多次數之國際一級賽。

此外，澳洲方面，上月10月14日於蘭域舉行嘅珠穆朗瑪峰錦標賽日中，亦有為慶祝查理斯三世加冕，將歷來舉行之G1佐治文斯錦標(George Main Stakes)，改為英皇查理斯三世錦標，但卻並非永遠改名，僅此一年而已，明年將會恢復原名佐治文斯錦標。