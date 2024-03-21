成哥留番響香港 4歲大賽有機會？

沈集成周日留守沙田，因為將有「喜蓮勇感」及「超超比」兩駒爭奪打吡，當中「超超比」可秤先，此駒今月初跑香港經典盃只得第7，但末段時間造全場第2快，令人憧憬。至於「喜蓮勇感」則找來好手麥道朗執韁，沈集成繼「浪漫勇士」奪打吡後再細心部署此大賽，而兩位騎者亦接受了本報採訪談談坐騎機會。

周俊樂：「『超超比』今年初因腳部問題缺陣香港經典一哩賽，一度令我擔心進度，但復課後表現恰可，上仗出戰香港經典盃礙於排外檔要留較後，直路花了頗長時間望空，但馬兒在不利形勢下仍交出凌厲後勁追近，令人驚喜。『超超比』鬥心頑強，若然屆時步速正常及居中競跑，相信有目標更好追！我對其進度感滿意，打吡是目標所在，我十分感謝馬主及沈集成支持。」

麥道朗：「『喜蓮勇感』上年尾曾在我胯下贏谷草1800米，陣上走勢放鬆且在末段交出良好追勁。馬匹在香港經典一哩賽表現悅目，上仗香港經典盃落敗或因為初戴眼罩，今除去此配備，寄望交回好水準。」

沈集成第3場亦派「知道長勝」爭功，3歲馬今季曾連贏兩場四班賽，今返四班用黃智弘負125磅，計數有利，可配合沈廐馬強勢出擊。