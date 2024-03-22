隨時有驚喜！羅富全盼難以置信成為遨遊氣泡2.0！

羅富全周日派出「難以置信」競逐香港打吡大賽，他希望該駒能成為繼去年以46倍冷門身分揚威打吡的「遨遊氣泡」後，另一匹能帶來驚喜的賽駒。

「難以置信」去年為當時的練馬師岳伯仁攻下2000米倫敦金盃，蹄下敗將包括其後在一級賽入位的「炎漠大俠」及二級賽盟主「勇為」，實力可見一斑。然而，「難以置信」來港後兩仗均三甲不入。羅富全說：「馬兒有進步，但狀態尚未到達頂峰。我常常說牠就是欠一點時間，否則表現會好得多。牠具備質素，今仗之後將會增程至2400米，應該不成問題。」

羅富全續說：「『難以置信』今仗的表現如何，現時很難說得準，不過希望牠會為我交出好成績。有時候你需要安排馬匹備戰打吡，但時機不一定能夠掌握得好。今次馬兒的備戰工夫略為倉卒，而且牠曾遇上一點阻滯。」

「難以置信」周日排8檔起步，將夥拍班德禮上陣。羅富全說：「我認為8檔對牠來說還可以，因為馬兒是匹高頭大馬，希望牠出閘迅速並持續上前。馬兒體形龐大，步大力雄，如果牠抽得內檔，反而會難以將牠向外移出。我上周安排班德禮策騎牠試閘，讓他了解馬兒。當然，即使牠未達至最佳狀態，我也感到十分雀躍。我相信牠能夠取得佳績，今仗途程較適合牠發揮。」