【G2冇咩勁馬咋】呢兩隻過到關 一定好好分！

今期兩場二級賽主席錦標及短途錦標，兩位騎師艾道拿及班德禮坐騎均要留意，先講艾道拿，憑住「加州星球」先在港攻下女皇銀禧紀念盃，之後人馬遠征杜拜再勝出阿喬斯短途錦標，騎者人氣大幅提升，今次再騎蔡廐「嫡愛心」，絕對有機會贏取此項G2短途錦標。

蔡廐4歲「嫡愛心」早前嘗試扳上香港經典一哩賽1600米，但最終表現平平只得第8名，之後練者安排重返短途即取下冠亞各一，上次跑一班田草1200米末段造22秒18全場最快，差一步追不及「威力奔騰」，過終點餘勢佳，今次減6磅負123磅，再配騎功出色的艾道拿，以馬匹進步表現計，隨時升呢做分級賽頭馬。

至於英國靚仔騎師班德禮早前亦憑東廐「狀元及第」初次在港贏出G3，是回再得另一位冠軍級練馬師姚本輝提供實力坐騎「觔斗雲」，有望攻下主席錦標。

第8場主席錦標1600米，「金鎗六十」、「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」一線中長途好手全部缺陣，「永遠美麗」、「神虎龍駒」等二線分子有一爭之力，但當然先吼「觔斗雲」。

此匹實而不華6歲佳駟季內6戰5度跑入前4名，前仗衝贏「直線力山」等攻下G3百週年紀念銀瓶，上次香港金盃則在「浪漫勇士」及「遨遊氣泡」之後得季軍，今次小休恃新鮮感縮程跑一哩，又可以賺卡士。班德禮以往曾替此駒建功已有默契，排2檔捧得過。