潘頓：精算暴雪今季愈來愈進步！

蔡約翰馬房現時以41場頭馬排在練馬師榜第3位，距離榜首伍鵬志14W，仲有3個月就完季，要收窄距離都有難度！不過蔡約翰練馬多年，自然有佢嘅功力喺到，今期沙田日賽，蔡廐派8駒出擊，而呢批正選馬唔少都有近績支持，明日(14日)隨時大開殺戒。

其中第8場二班1200米「精算暴雪」，去年12月26日喺三班1200米以短馬頭位擊敗「華麗再勝」，今年4仗均轉場至谷草出爭，並以取得2冠1亞1殿成績，如今已經加到87分，首次喺二班作戰。騎開「華麗再勝」嘅潘頓，今次就為「精算暴雪」效力。

潘頓接受訪問時表示，「精算暴雪」今季係愈跑愈進步，而呢匹馬亦都鍾意喺有遮擋下競賽，所以自己出賽時盡量都會令佢走得舒服，相信佢今場亦都可以繼續有進步表現，不過潘頓亦指出，「精算暴雪」容易四處張望，所以如果有羊毛面箍幫助會更好。

今次佢騎開嘅「華麗再勝」以80分負超輕磅上陣，潘頓本身都造唔到磅，所以今場變相換巴度策騎，潘頓重提「華麗再勝」上仗表現時表示此駒表現上仗令人失望，因為隻馬應該要交出更好表現，無奈上仗負頂磅加上出戰變化地，令馬匹表現大打折扣。