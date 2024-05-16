【賽馬以外】季尾難賭？有3大投注心法

季尾難唔難賭？齋睇近兩次賽事嘅六環彩特獎，一次派340萬，啱啱呢次派117萬就知啦，仲要好多估唔到嘅冷門跑入Q腳，尋晚嘅「最佳拍檔」、「尋寶勇士」、「宇宙動力」都唔易貼，再之前嘅「怡昌奇兵」、「金發盛世」呢啲都係唔易買中，或者呢啲就係季尾階段特色，啲有近績嘅馬搏得差唔多，有啲抖完踲馬又無端端會好番，再加埋近期炒得最熱嘅場地問題，自然令賽果更難觸摸。講真，如果繼續咁落去，投注額想唔低都唔得啦，因為真係冇咁多錢輸嘛。

其實季尾階段，始終想投注有啲斬獲，都唔係冇啲心法畀大家留意吓。只係窮寇莫追嘅道理大家都要知，如果今季已經打落負方嘅，真係唔使抱住一定要追番，甚或反敗為勝嘅心態，事關肯定愈輸愈多，因為如果你之前嗰套嘢得，就唔使輸錢啦，唔會季尾先識贏啩，除咗真係之前黑仔，依家旺氣迫人遮。坦白講，呢啲機會有幾大？當然，如果真係想有啲改變，搵啲嘢參考吓，以下3點就可以留意。

1. 吼實啲新勝馬

跑馬嘅嘢，有時真係贏開就贏，冇得傾。有時可能最簡單嘅度馬方式，先至贏到錢。先用尋晚跑馬地賽事最例子，就有3駒再下一城，分別係「港林福將」、「鑽石寶寶」同埋「合夥奔馳」。咁賠率係咪好差？唔係喎，1隻3.9倍、1隻7.25倍，最尾嗰隻2.8倍，3隻乘埋買3串1都有79倍，都咪話唔和味。甚至再睇番上周末沙田賽事，成日畀人話少連捷馬嘅蘇偉賢，一樣有「勇冠群英」、「金勝名駒」贏完再贏，分別係5倍同3.4倍，點都好過你哋買尋晚初出只得5.2倍嘅「囍眼光」啩。所以如果唔想用太多腦，每次排完位揀2、3隻新勝馬嚟買，隨時有錢收啦。

2. 轉倉變數大

首先，轉倉馬一向都容易吸引馬迷留意，但季尾上陣嘅轉倉馬就更加要睇實。點解？作為練馬師，當季中階段接收一匹轉倉馬，如果冇咩壓力，唔需要喺季尾上陣，隨時等埋暑期減分後再部署都得。既然安排季尾轉倉出擊，一係就幕後比較心急，一係就倉主想趁快交代省招牌，再唔係就好似呂健威、伍鵬志，靠啲新加盟馬爭冠。

至於尋晚谷戰，如果買一對轉倉馬「快馬加鞭」同埋「砂漿金剛」，已經1W1P，或者呢啲馬轉環境有新鮮感，自然表現得好，而周日就見到巫偉傑派出新加盟嘅「發財大師」上陣，巫廐暫時都未夠16W，想爭成績呢啲轉倉馬自然係武器啦。

3. 減分多抖得耐

季尾階段通常都充斥一批減咗好多分但冇咩近績嘅馬，呢啲馬正正因為最近冇表現，賠率唔會熱，但又因為評分已經有利，結果就爆出嚟。就好似尋晚頭場嘅「日新月著」，由44分減至尋晚得30分，結果喺五班贏番場，而「駟跑得」都係由66分跌到得49分贏馬，再之前就見到「旌鷹」落到四班爆冷建功，所以除咗近績，評分因素喺季尾要點樣衡量，都係一種學問。至於抖得耐，尋晚咪有隻抖咗一年嘅「尋寶勇士」落飛得手囉，今個禮拜日蔡約翰就有隻抖咗半年嘅質新馬「大利好運」復出用潘頓，唔知跑成點呢？

■山無陵