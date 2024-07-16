布文：自己知自己事　我爭唔到冠軍！

馬季結束，大部分外籍騎師紛紛離港展開悠長假期，然而剛於煞科日起孖慶生之OK哥布文，尚未完成手頭工作，這位44歲澳洲好手緊接這個星期日（7月21日）就會在新加坡克蘭芝馬場披甲，主要任務為同鄉練馬師摩西旗下的「九天怒雷」出爭新加坡打吡。

布文剛季長駐香港發展，成功摘下69W，不過季初「自勝者強」墮馬事件，令騎者錯過了12期賽事，直至去年拆禮物日方復出。但禍不單行，未幾之後於今年1月份又因「團結一心」再度墮馬，雖然有驚無險，但接連因陣上不小心策騎頻頻被罰停賽，亦對其爭取頭馬造成一定影響。

布文表示：「職業騎師最不想遇到就是墮馬受傷及被罰停賽，偏偏剛季就一再發生在我身上。只要運氣加持，新季有信心可以做得更好，成功衝擊100W，甚至可以取得更多頭馬。」

造磅所累難爭冠軍

對於會否向衝冠目標進發，布文亦深知道自己造磅方面有所局限，目前最低磅位只能維持125磅水平，比起一哥潘頓可以造磅騎至119磅，已有一定差距，更遑論可以像田泰安、艾兆禮般爭取到更多輕磅實力坐騎，因此他謙稱只能夠盡力而為，更重要希望可以有更多揚威大賽的機會。

覬覦10月新加坡金盃

布文已與妻女飛往新加坡，待周日賽事完畢後，就會飛返澳洲悉尼繼續享受悠長假期。至於今次星洲行程，自然期望繼去年「金猴」之後，可以憑「九天怒雷」於這項賽事重溫好夢，不過他亦指出，若然馬匹表現理想，大有可能於10月5日星洲賽馬落幕煞科戰中，壓軸錦標第100屆新加坡金盃上陣，若然沒有與香港賽期相撞的話，他亦期望屆時可以再為此駒出戰。