【獨門秘技】梁家俊頭場發「威」

梁家俊暑期操弗早為今季做準備，可惜跑了6次賽事只得1W稍令人失望，但始終支持不多，欠缺一個馬房長期支持，其實睇梁家俊今季跑29次，11次為10倍以下熱門，結果只一匹無獎金收，交足功課。今期7駒多為邊線分子，策兩匹出王牌的「閃耀威龍」及「遨遊武士」機會最好。

第1場「閃耀威龍」唯一勝仗正是上季配梁家俊跑同程泥地1200米，挫「洪運派彩」姿態尚算輕鬆，之後返四班未能跟好位都後追第4名，可見此程實力，今仗重返五班肯定着數，排1檔一如贏馬時守好位跑法。

第9場「遨遊武士」5戰3冠2亞，此類明星馬帥權隨時易手，故梁家俊必定要好好把握，上季尾田草一哩彈開「桃花開」，三班肯定無阻力，操好而來穩位望贏。

機械騎士獨沽一味

另一華將何澤堯，成績同樣比預期差，剛戰柏廐3W全用布文更響起警號，今期只策5駒，第4場「機械騎士」值得一捧，雖然8戰未勝，但1亞2季2殿都係跑泥地1200米，性能獨沽一味，上仗季內初出大外檔被迫放頭跑，今次2檔形勢截然不同。■西門獨

西門獨W過關3X4

第1場4閃耀威龍

第4場6機械騎士

第9場6遨遊武士