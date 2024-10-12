JRA召開記招　公布藤田菜七子違例內情！

日本女騎師藤田菜七子前日(10日)晚上被當地傳媒大爆已向日本中央競馬會交還騎師牌照，意味住這位27歲女騎師掛靴。昨日(11日)日本中央競馬會公布已受理藤田菜七子的取消騎師牌照申請。由於藤田菜七子由被《週刊文春》爆出在去年使用電話開始，然後被日本中央競馬會停賽，再突然決定掛靴事出非常突然，日本馬圈亦議論紛紛。

日本中央競馬會昨日(11日)在東京總部設記者招待會，就藤田菜七子違例一事發表詳情。JRA審裁長松窪隆一表示，藤田菜七子在去年6位年輕騎師被捲入使用手提電話時，當時曾向會方通報自己同樣使用手機，當時騎者報告自己只使用Youtube以及社交平台(X)，由於當時JRA並未規定嚴禁使用通訊裝置，有見藤田菜七子未有使用手機與外界進行溝通，所以當時只向騎者發出嚴厲口頭警告。

然而，《週刊文春》在10月9日爆出，藤田菜七子去年4月曾使用手機向外界溝通，但騎者聲稱該次違規之後就未有攜帶手提電話進入調整室，由於會方亦有疑似證據在手，所以即時罰藤田菜七子無限期停賽。松窪隆一在會上表示，藤田菜七子曾作虛假陳述，令人感到惋惜。

藤田菜七子的師傅根本康廣同日早上曾向記者表示，藤田菜七子的精神狀況一般，無法與公眾見面，對於此事引起了軒然大波，感到非常抱歉。根本康廣透露，藤田菜七子借用了自己的萬年筆(即鋼筆)去撰寫交還騎師牌照的信件，而且邊寫邊痛哭，自己不會忘記菜七子當時寫信的情境。