全場唯一贏過G3贏級數　艾道拿再騎肯定有景

星期日龍年送歲日賽，賽事雖然大堆頭，但就欠缺啲分級賽戲碼，全日戲玉亦只不過係第三場第二班1600米，競逐巴黎2024殘疾人奧運會中國香港隊盃，而且出馬冷落只得7件。

掛頭牌嘅係告東尼旗下「中華盛景」，將會以135磅迎戰，由於要讓對手磅，睇落形勢有啲下風，但以今季初曾經捧走G3慶典盃，拋甩對手與分級賽常客「神虎龍駒」單打獨鬥以半身位力壓對手過終點，無疑贏得險，但以呢場賽事作指標，一如賽告東尼亦認同，呢匹「中華盛景」雖然未能達至一級賽水平，但絕對係一匹能力極高嘅G3賽駒，比起今組所遇對手，級數高出一截。

以「中華盛景」上場初跑快活谷，增程出戰一月盃，雖然落敗好多理由，況且全制受制於不利賽事形勢，大部分時間居於放頭馬外側競跑，末段力弱雖跑尾二，實際亦只不過輸3個馬位，呢次錦標場合，隨即用番馬房嫡系愛將艾度拿，錦標場合當前，睇嚟食指已動。

更何況一旦由三級賽，降呢返回二班作賽，雖然負重磅，但跑馬始終要講級數，呢場既然有名氣熱門分散視綫，顯然更有值搏之道。