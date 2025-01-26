【賽後報告】班德禮讓路畀同線路黃寶妮？佢話...

是日賽後報告撮要：

第1場：「香飄萬里」流鼻血。「喜悅一生」氣管內有很多痰。

第2場：被查詢時，潘頓表示，他賽前打算自大外檔出閘後讓「有心意」居於前列位置，但不一定領放。他說，坐騎出閘迅速，早段在展現足夠前速下能夠領放。他續說，坐騎在直路上對催策毫無反應及墮退。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第3場：梁家俊報告，「遨遊武士」在領放下走勢欠佳，自中段起受催策。他又說，他認為讓坐騎加佩眼罩可能更合發揮。練馬師羅富全確認，他對此駒是賽前的表現感到滿意。羅富全又說，他將按梁家俊建議嘗試讓此駒佩戴眼罩上陣。

第4場：小組押後宣佈覆磅完畢，以確定「宇上龍騰」是否獲公平出閘。小組聽取了艾兆禮及司閘員施百厲的證供後，發現此駒在開閘前煩躁不安，並進一步確定此駒於開閘時將頭轉向內側檔位，因而出閘緩慢。由於小組認為此宗事件與開閘同時發生，因此宣佈此駒為出賽馬匹。小組著令「宇上龍騰」必須進行閘廂練習而令司閘員滿意，繼而連續多次在香港試閘及格後，才可再次出賽。

第5場：賽後，布文未能就「富喜來」令人失望的表現提供任何解釋。練馬師沈集成表示，此駒由於近3仗勝出，今仗負頂磅135磅上陣不利發揮，這可能是造成此駒表現令人失望的原因。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「銀皇興標」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

「慶萬家」入閘困難，令賽事延遲開跑。小組認為此駒的閘廂行為難以接受。「慶萬家」必須進行閘廂練習而令司閘員滿意，繼而試閘及格後，才可再次出賽。「管之友」開閘時四蹄滯立，因而出閘緩慢。小組認為此駒的閘廂行為難以接受。「管之友」必須試閘及格後，才可再次出賽。「傳承者」巴度覆磅時為118磅，他因返回覆磅時超磅2磅，被罰款3000元。

第6場：艾兆禮報告，他能提供的唯一解釋是「開心樂園」或未能應付是日的1400米途程。「仁仁之寶」因左前球節受傷而左前腿不良於行。

第7場：「西坎德爾」開閘時以後足豎立及失地。「西坎德爾」包尾大敗而回，小組認為此駒的閘廂行為及表現均難以接受。「閃耀威龍」右前腿不良於行。「勇進齊心」在閘內煩躁不安，出閘笨拙。「勇進齊心」大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。

第9場：「絲路之光」抵達起步點後被發現左前腿不良於行。獸醫認為此駒不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。「實現夢想」最後100米在「不可擋」之後受困而未能望空，因而未能被力策至終點。

被查詢時，蔡明紹表示，「心裡有數」自300米處起跟隨「飛來閃耀」上前，其後在該駒之後受困。他說，他起初考慮將坐騎移至「翠紅」內側以望空，但因「佳運發」居坐騎內側而未能這樣做。他說，他因而選擇跟隨「飛來閃耀」上前，但當該駒未有持續推進時，坐騎在最後200米在該駒之後嚴重受困，導致他未能力策坐騎至終點。

小組就「會長之寶」於接近350米處時在「不可擋」向內跑離外欄之際能夠推進至該駒外側的原因展開研訊。小組聽取了練馬師韋達、策騎「不可擋」的班德禮及策騎「會長之寶」的見習騎師黃寶妮的證供。班德禮表示，他獲指示讓坐騎領放及以右手握鞭，因為「不可擋」在陣上傾向內閃。他表示，當他首先自600米處起催策坐騎上前時，坐騎開始內閃，因此他於趨近450米處時左手放開韁繩以重新控制坐騎及嘗試修正坐騎。他說，他同時在馬鞍上將身體重心移向外側以進一步阻止坐騎向內斜跑。

被查詢有關他的左臂向外伸離坐騎時，班德禮表示，他策騎時進行類似動作之際慣常會將左臂伸離坐騎。見習騎師黃寶妮確認，她未獲任何有關「不可擋」陣上位置的指示，但她曾策騎該駒，留意到該駒在陣上有內閃傾向，貼外欄位置可能出現空位。考慮了所有證供後，小組認為「不可擋」因自己的走勢而向內斜跑，班德禮曾嘗試阻止坐騎向內斜跑但未能做到，「會長之寶」因而在該駒外側望空。

第11場：賽後，梁家俊報告，「勁好運」在賽事早段及中段沿途步速較標準時間為快下走勢暢順。他說，坐騎在直路上起初對催策交出反應，其後於最後200米保持同速。