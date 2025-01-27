初三賀年盃　全哥祝大家健康愉快

農曆新年賽馬日將於1月31日星期五在沙田馬場舉行，這個賽馬日一向是沙田季內最重要的盛會之一，每年均吸引眾多市民入場參與。當日的主題賽事第二班1400米賀年盃，共有11匹佳駟參與角逐，當中包括三級賽冠軍「健康愉快」。

由羅富全訓練的「健康愉快」，首季在港服役時曾攻下4歲馬經典賽事系列的次關賽事香港經典盃(1800米)，翌季踏入5歲後更進一步，勝出三級賽華商會挑戰盃(1400米)，打開分級賽勝門，上季牠在慶典盃(1400米)增添三級賽頭馬進賬，羅富全表示1400米屬「健康愉快」的首本途程，所以周五的賀年盃，一直是馬兒的目標所在。

羅富全說：「1200米途程對『健康愉快』嫌短，但一哩又略長，因此我們一直賀年盃為主要目標。上仗牠角逐的一項三級賽水準甚高，但牠亦所負並非太遠，今次可望較易應付。唯一的顧慮是今仗須負重磅，所以今次我決定安排見習騎師黃智弘替馬兒執韁，由於這將會是人馬首次合作，我會讓黃智弘於明日過檔為此駒進行一課操練，令騎者對馬兒有更深的了解。」羅富全補充說。

「健康愉快」上季揚威三級賽慶典盃後，迄今未能再勝，但其間表現不差，牠於去年9月作今季初出，結果在「中華盛景」之後跑獲季軍，表現令人鼓舞。羅富全說：「牠一向跑新鮮感特佳，但另一方面，在現時的評分牠已具相當競爭力，我對牠目前的狀態感到滿意，如牠屆時能從容在前列位置競跑，牠必可走得接近。」