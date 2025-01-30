【三重彩地帶】「先鋒」1檔衝呀！

第5場四班1400米，「深心星」上場力拚「不同世界」獲亞，表現有驚喜，復課贏從草閘狀態再推高，里程尚新可期再進。另一複膽屬意「勁沙塵」上場後追蝕慢步速，跟牠同步從後追上的「皇仁歡星」再出補中，由14檔內移至7檔，走位不用太被動，進而爭入三甲。

「神馳」一再失望與頭馬緣慳，居四班非超級，好考際遇的一匹。「風繼續吹」雖然近績欠奉，但四班肯定上風。「大才」上場落班即突如其來入Q，今次檔好人強，值得再追。「輕功猛男」之前不斷轉程而走勢漸入佳境，今次續跑1400米似有所圖。

第10場三班1200米，「競駿先鋒」11月贏同程一放而回，之後3仗，前次放唔出失三甲，另兩場自領都跑第3，單騎領放才可發揮最強威力，今場1檔鍾易禮必把握機會。

「運高八斗」上場跟「競駿先鋒」同場得第2，頭3名已拋甩馬群，賽績具參考性，以往外檔也上名，13檔未必礙事。「新力好」上場贏馬姿態似難實易，升班潘頓唔放手仍可信賴。「美麗之光」升班兼谷轉田，難度不低，但只跑3仗的蔡廐質新馬永遠不能低估。「自動自覺」上場落飛搏失兼實力曝光，班德禮保住帥權而仍排2檔，應不會三心兩意。■海東