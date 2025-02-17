奧爾民寧放棄衝冠來港客串　昆士蘭女將趁勢上位做一姐

直落連奪3屆昆士蘭冠軍騎師嘅奧爾民(前譯：柯敏)，周三晚同另一位英國好手金誠剛，將會展開為期6個禮拜客串期，直至4月2日止，對於前者嚟講犠牲都幾大，因為喺昆士蘭騎師榜，暫時以45W排頭位，但呢6個禮拜缺陣，相信緊隨其後兩位年輕女騎師，分別以40位排第2嘅鍾嫣笑(Angela Jones)，以及以38W排第3嘅Emily Lang。以目前嘅成績走勢，兩位女將會爬頭，向衝冠之路邁進。

無疑近3季喺昆士蘭騎師陣容，都係奧爾民一人獨大，每季都贏過百場衝冠，雖則客串期滿返去，仲有充足時間追趕，但肯毅然放棄呢個優勢，當地傳媒報道，亦唔排除奧爾民會效法同來自昆士蘭嘅湯普新，只要有成績獲得支持，會申請續牌留港。況且已經做咗3屆冠軍，衝冠定向外闖二揀一，邊個係終極目標，相信當事人已經心裏有數。

講番將會衝冠嘅兩位女將，鍾嫣笑近季喺昆士蘭馬圈冒起甚速，近兩季更加響騎師榜排第3同第4，成績更秤先佢嘅另一半，同喺當地發展嘅韋鐵樑(Kylie Wilson-Taylor)，而鍾嫣笑亦不諱言目前有利嘅爭標形勢，難免帶來一定壓力，不過亦會全力以赴，期望可以直正成為昆士蘭一姐。