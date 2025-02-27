伍鵬志評玩笑　話佢胃口好體格強健！

香港馬迷於上個週末見證了多匹現役本港星級賽駒在國際馬壇上大放異彩，現在的焦點將轉至新一代菁英身上。本週日（3月2日）多匹新星將在沙田競逐香港經典盃1800米。

香港經典盃是4歲馬經典賽事系列次關賽事，其中的尾關賽事備受全城期待，總獎金更是高達2600萬港元的寶馬香港打吡大賽2000米，將於3月23日上演。

4歲馬經典賽事系列首關香港經典一哩賽1600米已於1月31日舉行。「玩笑」出戰該項大賽時須多走腳程，結果在14駒中敬陪末席，但這匹伍鵬志麾下的新秀翌仗於2月16日上陣時表現回勇，以佳勢擊敗出賽經驗豐富的「勁速威龍」及「陽光勇士」，勝出一項1600米第二班賽事。

伍鵬志說︰「在該仗（香港經典一哩賽）中，居馬兒內側的一駒一直將牠推出外疊，導致牠轉彎時須走約第7疊，失去了爭勝機會，但馬兒上仗取勝時衝刺甚佳。馬兒目前只是欠缺經驗，當牠在港上陣的次數增加時，便會變得更專業。」

「玩笑」今仗將交由田泰安策騎，自4檔起步。這匹棗色賽駒父系出自「先勇名駒」，來港前曾替當時的練馬師岳伯仁在奈斯攻下一項1186米賽事，其後更以兩歲馬身分在約克一項二級賽中跑入位置。

「『玩笑』來港後已取得2勝，表現甚佳。牠競逐香港經典一哩賽時取位未如理想，但在之後一役卻成功以佳勢勝出。今仗比上仗的途程多200米，所以早段要讓牠稍為留力。牠自上仗賽後已恢復過來，看來體格強健，胃口很好。我們很期待週日的來臨。」伍鵬志說。

田泰安曾於2015年策騎「酷男」摘下香港經典盃桂冠。

伍鵬志說：「我不認為對增程角逐的『玩笑』或者今仗大約一半參賽馬來說，1800米是牠們的首本路程。我們只是希望馬兒今仗能夠順利取位，那麼牠將會有力一爭。馬房內有這類型的生力軍實在很好，牠們有力於下一季大放異彩。」

呂健威麾下的「金鎗六十」於2020年成功橫掃4歲馬經典賽事系列全數3關賽事冠軍，成為繼「佳龍駒」（2017年）後第2匹能夠達成此壯舉的賽駒。呂健威在今屆的香港經典盃中兵分五路，派出「包裝天將」、「開心寶寶」、「百賀飛駒」、「包裝福星」及「遙遙領先」與另外9駒競逐殊榮。

「開心寶寶」上仗出爭香港經典一哩賽，末段自包尾位置迅速追前，僅以馬頸位之差不敵「祝願」而跑獲亞軍，今仗將由來港客串的馬昆主轡。這位英國好手季內已在港取得2場頭馬。出道至今已取得3捷的「包裝福星」將會夥拍莫雷拉上陣，而「包裝天將」、「百賀飛駒」及「遙遙領先」則將分別由薛恩、韋紀力及希威森執韁。

「包裝天將」上仗以大熱姿態角逐香港經典一哩賽，結果跑獲季軍。這匹「動畫英雄」的兒子迄今在港取得4捷，包括攻下一項1400米二班賽。至於父系出自「勁震撼」的「包裝福星」最近3仗取得連勝，但在港6戰從未角逐1400米以上途程。