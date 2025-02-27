今期多寶係咪要信雷神呀~

今期第五口孖T預計10元一注中獨中派彩高達1200萬，多位高手在港客串，除了莫雅騎功超卓，深受馬迷歡迎的莫雷拉再次來港獻技，第五口孖T頭關用「時時精準」及尾關用「龍之輝」做重心膽。第7場跑4歲馬經典賽事系列次關香港經典盃，四重彩及四連環多寶有150萬元，連同第10場四重彩及四連環多寶也有200萬元，值得留意。

第五口孖T頭關第9場三班2000米草地，莫雅剛在谷草起孖，今場所策騎的「時時精準」前仗爆冷開齋、上次亦保持水準入Q，查其母線有長力，今次增程由高手壓陣可做膽。配腳留意幾匹，「浪漫戰神」曾在田草2000米跑獲季軍，路有專長。「精英雄心」近8戰6度上名，演出準繩。「和平波」跑法主動可擺前走，排3檔佔優。「包裝創新」初出名次雖後，但近期兩試大閘積極，強配雷神及轉配備，要小心！

尾關第10場三班1200米草地，莫雷拉坐騎「龍之輝」近期轉程跑一哩表現平平，今次重返3勝的田草1200米，形勢截然不同，機會秤先。「舉步生風」級數較高，用麥道朗執韁亦令人信任。「耀寶」小休復出可期恢復水準。「真心傳奇」重返田草1200米亦合發揮，尚有「熾烈神駒」近況大勇且負輕磅，要拖埋。

四重彩及四連環多寶

第7場$150萬 第10場$200萬信莫雷拉

第7場香港經典盃，此場四重彩及四連環多寶有150萬元，呂廐「包裝天將」級數高兼試閘吸引，可作首選。對手之中，同廐雷神策騎的「包裝福星」近3戰全勝，上仗出戰1400米孭131磅造1分21秒33佳速，貿素有幾多尚是個謎，父系「勁震撼」曾勝墨爾本盃3200米，今次增程分分鐘更好追，加上排1檔好位，相信會有精彩演出。

第10場三班1200米草地，此場四重彩及四連環多寶有200萬元，另文已推介莫雷拉坐騎「龍之輝」，留意此駒同樣排在1檔起步，上次莫雷拉在國際賽日返港客串，也是在尾場與呂健威合作憑「包裝天將」建功，今次當然想再食尾胡。蔡廐「真心傳奇」上仗臨場換人效果普通，今回莫雅接手隨時交回理想表現，要跟進。